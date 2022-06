Frykter støy og bråk: Rett ved siden av flyktningbrakkene skal det nå selges byggematerialer

– Området flyktningene har er i utgangspunktet ganske stusslig, og så skal de altså få mer støy og trafikk helt inntil brakkene.

Det sier bydelsutvalgsmedlem i bydel Bjerke, Jon Sandven (Rødt) til Dagsavisen. Han reagerer sterkt på planene om å sette opp et ombrukstelt for salg av byggematerialer så tett på mottaket der det bor flyktninger i dag.

Bydel Bjerke mente Plan- og bygningsetaten har begått saksbehandlingsfeil, men har nå valgt å ikke forfølge saken.

– I rammetillatelsen har man ikke forholdt seg til at det på den samme tomta bor flyktninger fra krigen i Ukraina, sier Sandven.

[ Reagerer på Oslos flyktningbrakker: – Dette må være et bedre valg ]

Saksbehandlingsfeil

Han har tatt opp tillatelsen med bydelsadministrasjonen, som mener det er gjort saksbehandlingsfeil.

– Bydelen og naboene har tidligere sendt en rekke klager til Eiendoms- og Byfornyelsesetaten om støy og manglende sikkerhet ved midlertidig bruk av tomta. Flere leietakere er «kastet ut» på grunn av dette. Når det nå bor folk på selve Økern torg er det oppsiktsvekkende at en kommunal etat tillater dette ombruksteltet, sier Sandven.

I rammetillatelsen har man ikke forholdt seg til at det på den samme tomta bor flyktninger fra krigen i Ukraina. — Jon Sandven, (Rødt)

Sandven stilte bydelsadministrasjon tre skriftlige spørsmål, hvor han fikk svar 25. mai.

– Det mest interessante svaret var på det siste spørsmålet, hvor jeg spurte bydelen om hvilke muligheter har bydelen til å reagere på vedtaket.

I sitt svar sier bydelen dette:

«Bydelen mener det kan være en saksbehandlingsfeil av PBE da tillatelsen av 24.05 ble gitt. Saken er ikke tilstrekkelig opplyst og de manglende opplysningene er viktige nok til å ville ha virket inn på vedtaket. Vi mener PBE bør vurdere om tillatelsen trekkes tilbake og etaten må behandle saken på nytt. Bydelen vil ta kontakt med PBE om dette.»

Økern Torg i dag, med den mildertidige svømmehallen i blått. Mottaket ligger i høyre billedkant, mens det svære ombruksteltet skal settes opp i forkant av svømmehallen. (Tom Vestreng)

Men bydelen valgte, etter å ha gått igjennom saken, å ikke forfølge den.

«Det ville krevd en gjennomgang av all dokumentasjonen som PBE hadde lagt til grunn ved innvilgelse av rammesøknaden og en kvalitetssikring av dette hos vår jurist. Dersom bydelen hadde vunnet fram med en påstand om ugyldighet, måtte PBE fatte et nytt vedtak. Et slikt vedtak ville etter alt å dømme hatt samme ordlyd som det gjeldende vedtaket, men i tillegg et krav om en tilpasning av gjerder for inn/ut kjøring – altså det samme vi forventer å oppnå ved å ettersende noen merknader», skriver spesialkonsulent samfunnsutvikling i Bydel Bjerke, Erik Anders Aurbakken i sitt svar til Jon Sandven.

– Det er rart at de trekker inn en så stor aktør tett opptil mottaket. Kanskje det er på tide å se på andre alternativer til plassering av mottaket igjen. Slik som det nedlagte mottaket på Refstad, spør Jon Sandven.

Bydelen reagerer

Erik Anders Aurbakken syns det er uheldig at ombrukssenteret kommer og mener det vil genererer en del støy for både de mange boligene rundt, og ikke minst flyktningene.

Planene om ombruksteltet har pågått lenge, og skulle i utgangspunktet vært satt opp i fjor vår.

Aurbakken sier at bydelen har sendt e-post til PBE, hvor ber om sikrere trafikkforhold, og dersom bygging av teltet skulle skape mye støy, så kan det bli aktuelt å kreve støymålinger.

– Men i utgangspunktet går jeg ut ifra at all bygging skjer på dagtid, sier han.

– Det jeg stusser litt over er at tiltakshaver sier at det vil bare være trafikk av en fire-fem lastebiler om dagen. Hva skal de da med et svært telt på 4.000 kvadratmeter?, spør han.

[ Her skal ukrainske flyktninger bo i brakker: – Det er skammelig ]

Stusslig område

De som har levd en stund vil huske Økern Torg som et livlig handelsområde, med frukt, grønt og blomster i fokus. I dag er det en gedigen, tom plass, hvor flyktningmottaket er plasser innerst i det ene hjørnet, mot Løren skole.

Her har i overkant av 80 mennesker sitt hjem og daglige virke.

For å komme inn dit må man gjennom et sammensurium av gjerder, som rammer inn området.

Stålbrakkene i to etasjer, har nummererte dører, og det er bygd en svalgang på utsiden. Ved gjerdet, ut mot Økern Torg er det anlagt en liten gressplen. Eller er området gruslagt.

Noen fargerike barnesykler i et sykkelstativ vitner om at barn bor her, og utenfor et par av dørene, «henger» noen menn over rekkverket og tar seg en røyk. Langs en bod står tre-fire velbrukte kulegriller. Ved inngangspartiet henger et stort ukrainsk flagg, sånn for å vise tilhørighet.

– Derfor er det merkelig at det skal settes opp et svært ombrukssenter i et allerede stusslig område, sier Jon Sandven.

Bu-medlem i Bydel Bjerke, Jon Sandven (Rødt). (Privat)

Også BU-leder Lars Erik Fuglesang (Ap) er overrasket over plasseringen.

– Det er merkelig at PBE ikke har fått med seg at det bor flyktninger her, sier Fuglesang.

– Jeg har sendt denne saken over til byråd for arbeid og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap). Hun synes at saken var interessant, og skulle ta det opp med ansvarlig byråd, sier Fuglesang.

Leder av BU Bydel Bjerke, Lars Erik Fuglesang. (Privat)

Dagsavisen har vært en runde med flere forskjellige byrådsavdelinger om denne saken, som til slutt konkluderte med at dette er UDIs bord.

Kritiske

Også naboer til tomta er kritiske til ombrukssenteret, og mener det vil medføre ytterligere støy og trafikk. Nærmeste naboene er borettslaget Spirea, som skriver dette i sine merknader til nabovarselet:

«Det siste halvannet året har vi hatt store problemer med diverse leietakere innen bygg- og anleggsbransjen, konteinervirksomhet, bussanlegg for Ruter mv. Det har vært et sant mareritt og en lang kamp, men nå har de fleste endelig flyttet fra Økern Torg. Det har vært helseskadelig støy til alle døgnets tider og svært kritikkverdige sikkerhetsforhold. Vi vil ikke ha mer av det! Vi vil ha trygge omgivelser og et trivelig bomiljø».

De har også uttrykt bekymring for flyktningene.

«I tillegg så er det nå opprettet et flyktningmottak på Økern Torg. Det er satt opp brakker som nå er hjemmet til traumatiserte kvinner og barn fra Ukraina. Barna benytter hele Økern Torg til aktivitet og lek. Tomta er utrivelig og farlig nok, om disse menneskene ikke i tillegg skal få en ombrukshall som nærmeste nabo,» skriver de.

Ingen feil

Dagsavisen har forelagt kritikken fra Bydel Bjerke til PBE, som sier at de ikke har gjort noen feil i saksbehandlingen.

– Plan- og bygningsetaten har ikke gjort noen feil i saksbehandlingen som ledet fram til vedtak om rammetillatelse for ombrukshallen. Kommunen skal i utgangspunktet forholde seg til opplysninger som er gitt av ansvarlig søker, og vi har en begrenset undersøkelsesplikt for andre opplysninger. I denne saken undersøkte vi innsigelsen fra nabo om flyktningmottak på eiendommen, men fant ingen søknader om flyktningmottak, eller anmodning om midlertidig innkvartering på eiendommen i vårt sakssystem. Vi har i behandlingen forholdt oss til den lovlig etablerte situasjonen på eiendommen, skriver enhetsleder i PBE, Jon Erik Reite Bang i en e-post til Dagsavisen.

– Det følger av forskrift om midlertidig innkvartering av flyktninger fra Ukraina at kommunen kan unnta for søknadsplikt dersom offentlig myndighet har bedt om det. Vi har for denne eiendommen verken mottatt søknad om endret bruk av brakkeriggen eller anmodning om unntak fra saksbehandling, skriver han videre.

PBE er enig i at området er stusslig, og lite egnet til å bo på.

Vi er enig i at eiendommen framstår som stusselig, og vi mener at den ikke er godt egnet for noen dagers beboelse av flyktninger eller familier med barn. — Jon Erik Reite Bang, PBE

– Vi er enig i at eiendommen framstår som stusslig, og vi mener at den ikke er godt egnet for noen dagers beboelse av flyktninger eller familier med barn. Plan- og bygningsetaten er enig i at området har behov for forbedring og vi viser til at det er en pågående plansak for eiendommen. Den støy og sjenanse ombrukshallen vil medføre for naboer, er vurdert i byggesaken. Her er det utarbeidet en støyrapport som konkluderer med at støynivået fra driften vil være innenfor tillatte grenseverdier, skriver Jon Erik Reite Bang avslutningsvis.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen