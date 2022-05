Derfor er dette ikke en fugl å legge seg ut med: – Kan legge deg for hat

De er smarte, rampete, langsinte og hevngjerrige – derfor bør du ikke legge deg ut med kråka. Det hevder ekspert Jo Anders Auran, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Nylig kunne Dagsavisen fortelle om beboerne i Lohøgda borettslag på Tveita som plages av en krakilsk kråke som hakker på bilene og ødelegger gummilister og vindusviskere.

[ Terrorisert av kråke på Tveita ]

– Dette er typisk kråkeadferd, sier Jo Anders Auran.

– Kråkefuglene er ansett for å være relativt intelligente og sosiale opportunister som tar for seg når mulighetene byr seg, både når det gjelder hva de spiser og måten de opptrer på. De er sosiale og opptrer i flokk der de samarbeider om å finne mat, overnatter sammen og varsler mot fiender sammen. Slik klarer de seg utrolig godt i det bynære urbane miljøet.

– De er en av de få fuglearter som for eksempel greier speiltesten, det vil si at de klarer å resonere seg frem til at det er deres eget speilbilde se ser i speilet og ikke en annen kråke, sier Jo Anders Auran.

Nebbete

Kråker er smarte, og om de ser at en person har gjort dem noe galt så kan de i følge Auran fort bli hevngjerrige.

– Ja, de er smarte og rampete, tøffe, litt frekke og gjør ting som de helst ikke skulle gjort. Og så klart irriterer det folk. Det skjønner kråka fort og da gjør den det bare enda mer.

– På Tveita var det en mann som hang ut en skremmeugle. Tror du denne kråka har lagt han for hat?

– Det kan godt hende. Sånne skremmeugler har som regel ingen skremmende effekt. Vi ser at også blant andre skadedyr, at de fort lærer at slike fugleskremsler ikke er noe farlige.

Hakkinga på bilspeil og vinduer er i følge Auran tegn på helt vanlig kråkeadferd og handler ikke om hevn. Men kråkene har ikke så godt omdømme blant folk, og mange har forsøkt jage dem uten hell.

– Vi har utallige eksempler på at dersom man har forsøkt å gå etter kråka, ødelagt reiret dens eller noe sånt så kan den ta en slags hevn, enten ved at de for eksempel skiter ned bilen din eller går til fysiske angrep. Så de er i stand til å legge enkelte mennesker for hat.

– Hva skal man gjøre?

– Man kan prøve å skremme med høy lyd og bråk, dersom den ødelegger for mye. Men som sagt så har sånne skremmeting man legger ut, slanger, øgler, ugler og så videre, så godt som ingen effekt.

– Kan man flytte en plagsom kråke?

– Nei, den er veldig stedfast, så det tror jeg er en vanskelig oppgave. Vi må heller tenke at den plagsomme adferden går over over tid.

Territoriell

I følge eksperten kan en kråke leve opp til 20 år. Den er territoriell og vil beskytte sitt revir med nebb og klør, bokstavelig talt. Å fjerne egg og reir er strengt forbudt.

– Hvis man plages med ei kråke, så hekker den sikkert i et tre i nabolaget og det beste man kan gjøre er å la den være i fred til ungene er klekket. Spesielt i klekketida er kråka særlig territoriell og blir den skutt kommer det nye kråker inn, gjerne dobbelt så mange som det var, sier Jo Anders Auran.

– Men beboerne på Tveita er forbannet, hva skal de gjøre da?

– Jeg tenker at ei kråke må de kunne klare å leve med. Vi kan ikke bevege oss så langt fra naturen at vi ikke fikser det. Jeg skjønner at det er frustrerende å få ødelagt lakk og gummilister, men de får trøste seg med at det vil gå over til slutt.





