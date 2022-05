Byrådet kan skrote Fornebubanen. I byggebransjen frykter de konsekvensene

Prisveksten i byggebransjen skyter i været, og før helgen førte det til nok en milliardsmell for det nye regjeringskvartalet. I takt med at kostnadene blir større, varsler regjeringen at de blir nødt til å nedskalere byggeprosjektet.

Samtidig skal byrådet i Oslo bestemme seg for om de vil skrote eller bygge videre på T-banen som skal knytte Fornebu til Oslo – Fornebubanen. Prisveksten har også ført til milliardsprekker for tunnel- og T-banebyggingen, og byrådet er usikre på om de kan ta seg råd til å bygge videre.

Skjebnesvanger mandag

Etter at det ble kjent at T-banen mellom Oslo og Fornebu ser ut til å bli flere milliarder dyrere, har Oslo og Viken fylkeskommune forhandlet om hvordan de skal finansiere prosjektet. En del av løsninger blir å øke bompengene med 40 prosent. Det førte til negative reaksjoner fra blant annet leder av bydelsutvalget i Bydel Stovner, Rashid Nawaz (Ap). Han mener det er urimelig at befolkningen på østkanten igjen må ta regningen for et prosjekt vest i byen, og frykter et nytt bompengeopprør.

Byrådspartiene SV og Ap har uttrykt at de er usikre, men har varslet at de skal ta en avgjørelse mandag. Det siste byrådspartiet MDG er klar på at de fortsatt mener Fornebubanen bør bygges videre.

I byggebransjen frykter de konsekvensene av at flere store prosjekter nedskaleres, settes på vent og skrotes samtidig.

– En bråstopp på flere områder samtidig er ganske brutalt for mange av bedriftene. Det tar ikke lang tid før det fører til permitteringer og oppsigelser hvis de ikke får oppdrag, sier Jørgen Leegaard.

Han er direktør for samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening. Interesseorganisasjonen jobber for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) og oppvekst- og kunnskapsbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) på pressekonferansen om revidert Oslo-budsjett for 2022. Fornebubanen skal finansieres gjennom Oslopakke 3 som må vedtas i bystyret. Byrådspartiet Ap og SV skal etter planen bestemme seg for om de vil vedta finansieringen mandag. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Forsvinner

I revidert nasjonalbudsjett varslet regjeringen at de er nødt til å stramme inn pengebruken. Kutt i statlige byggeprosjekter og investeringer er allerede pekt på.

I trafikksektoren er det offentlige oppdragsgiver i 90 prosent av tilfellene anslår Leegaard.

– Hvis staten skal kutte i vei, kollektivtransport og jernbane gir det ganske voldsomme konsekvenser for de som jobber i bransjen.

Direktør for samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening Jørgen Leegaard. (Moment Studio)

Han oppfordrer byrådet til å vedta at Fornebubanen bygges videre som planlagt.

Direktøren frykter at Norge skal oppleve det samme fallet som etter børskrakket i 1987.

– Kollapsen på børsen gjorde at staten skrudde igjen alle kraner. Da forsvant mange fra byggebransjen, og vi ser allerede nå hvor vanskelig det er å få folk som forsvinner fra en bransje tilbake. Se bare på restaurant- og reiselivsbransjen i Norge. Hvis byggebransjen stadig skal lete etter arbeidskraft til nye oppdrag, som i tillegg trenger opplæring, blir det krevende.

I tillegg mener han mange i byggebransjen fra Øst-Europa vil reise til Ukraina for å gjenoppbygge landet etter krigen, framfor å jobbe i Norge.

Svært usikkert

– Hvor lang tid framover tror dere denne prisøkningen vil vare?

– Hadde man bare visst det. Det er rett og slett både korona, og ettervirkninger av krigen i Ukraina som forstyrrer alle normale handelsruter, handel og produksjon, sier Jørgen Leegaard.

Ifølge SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, steg prisen på stål og jern med over 40 prosent fra februar 2021 til februar 2022. I tillegg har de voldsomme strømprisene skapt problemer i mange byggeprosjekter.

Jørgen Leegaard peker på at store områder i Kina er stengt ned etter at pandemien brøt ut på ny i landet. Store konteinere har blitt stående fast i Europa fordi de ikke kan sendes tilbake til Kina, som skaper en propp i handelsruten.

– Når prisnivåene blir normale igjen er et spørsmål om når krigen avsluttes, og når Kina får kontroll på koronapandemien og kan gjenoppta produksjonen. Konsekvensene er ganske voldsomme for mange næringer, inkludert byggenæringen. Prisøkningen er mer dramatisk enn hva folk klarer å håndtere.

Jørgen Leegaard sier han har forståelse for at regjeringen ser seg nødt til å kutte i samferdselsprosjekter i trange økonomiske tider.

– Men vår oppfordring er at de tenker langsiktig, og legger en plan så næringen kan tilpasse seg. Det verste som kan skje er om de kutter i prosjekter til 10–15 milliarder med et pennestrøk. Det viktigste bransjen trenger nå er forutsigbarhet som de kan planlegge etter.

