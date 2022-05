Stenger flere Oslobad i sommer: – At det er åpent på Frognerbadet, hjelper ikke for ungene på Holmlia, Stovner og Grorud

– At det er åpent på Frognerbadet, hjelper ikke stort for ungene på Holmlia, Stovner og Grorud. Det er de lokale og rimelige tilbudene som utgjør forskjellen i hverdagen for småbarnsfamilier med varierende grad av ressurser, sier Siavash Mobasheri fra Oslo Rødt.

På Oslo kommunes nettsider står det at flere av byens innendørsbassenger er stengt i sommer. Blant dem er bassengene på Furuset, Økern og Romsås.

Men i følge byrådsavdelingen for idrett, kultur og frivillighet, er likevel de fleste badene åpne i sommer.

– Det stemmer ikke at alle innendørsbadene holder stengt, sier byråd for idrett, kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV) til Dagsavisen.

– Grunnen til at vi stenger noen bad om sommeren, er at besøkstallene går veldig ned. Folk bader rett og slett mer ute. Vi har også en utfordring med å rekruttere nok badevakter på badene, da mange har begynt i andre jobber som følge av pandemien, eller jobber som badevakter ute om sommeren, sier byråden.

Mobasheri mener likevel at sommerstengingen er et problem:

– Det kommer veldig tydelig fram at minst 5 av de 9 kommunale badene i Oslo vil holde sommerstengt for publikum. Det er allerede et kjempeunderskudd av svømmehaller. Oslo har dekningsgrad på linje med en by av «lille» Stavangers størrelse. I tiår har det i Oslo versert veldig lave tall over hvor mange barn som er svømmedyktige når de går ut av 4. klasse. Da trenger vi åpne svømmehaller med mer svømmeopplæring i sommersesongen når familier med barn har fritid. Ikke alle har mulighet til å dra i marka eller til fjorden, sier Siavash Mobasheri.

Siavash Mobasheri mener det er meningsløst at badene er stengt for sommeren, og han frykter at liv vil gå tapt på sikt på grunn av manglende svømmeopplæring.

Siavash Mobasheri fra Rødt. (Mina B. Ræge)

– Etter to år med pandemi hvor det meste har vært stengt, er det viktig å holde fritidstilbudene åpne. Det er for mange tilbud i byen som krever at familier med barn skal reise på en timelang tur med bil, buss og trikk for å gjøre en eller annen form for aktivitet. Så min oppfordring til byrådet, er å holde alle nærbadene åpne i sommer og reduser prisene kraftig, sier han.

– Det totale svømmetilbudet i Oslo må også bli bedre. Derfor må de svømmeanleggene holdes åpne, samt at det må satses på nye badeanlegg over hele byen, sier han. Men vi er like opptatt av bad med tilrettelegging for folk med særskilte behov samt terapibad for eldre og pasienter i opptrening. Alle har rett på et svømmetilbud gjennom hele året.

Færre badende

De siste årene er flere av badene i Oslo blitt oppgradert, noe som har ført til økt popularitet.

Byråd for idrett, kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV). (Mimsy Moller)

I fjor sommer var kun to bad åpne. I sommer vil Bøler bad og Holmlia bad veksle på å holde åpent, og selv om de er stengt for publikum, vil Furuset bad, Nordtvet bad og Linderud bad holde åpnet for svømmeopplæring, barneidrett og lignende. Dette som følge av at Tøyenbadet er stengt.

– I tillegg vil to andre bad holde åpne, uten at hvilke det blir er bestemt ennå, sier Omar Samy Gamal.

I fjor var også Sogn og Lambertseter bad åpne, og det er ikke utenkelig at det blir disse to i sommer også.

– Badene på Holmlia og Bøler vil veksle på å holde åpne. For på den måten kunne foreta planlagt vedlikehold og hovedrengjøring, sier byråden.

De siste to somrene har 8.000 barn og unge fått svømmeopplæring i regi av Oslo kommune, og de vil ha det samme tilbudet i sommer.

– Dette er tilbud vi har i samarbeid med idretten, sier byråden.

Enkelte av badene vil være åpne for publikum i sommer, men åpningstidene til de enkelte bad vil variere i sommer.

– Men mest vil badene blir brukt til sommer og idrettsaktiviteter, sier byråd Omar Samy Gamal.