Terrorisert av kråke: Frekk fugl går amok i borettslag på Tveita

Kråka ødelegger biler som står parkert i ved å hakke på gummilister, speil og rive i stykker vindusviskerne. Det som i starten var ansett som pussige rampestreker er gått over til å bli et stort problem og nå er folk i nærmiljøet lei den freidige fuglens ufine fremferd.

Jan-Erik Grendsen på Tveita er en av mange som er lei av kråka som terroriserer nabolaget. (Privat)

– Ja, vi vil ha jævelskapen vekk, rett og slett, sier en opprørt beboer, Jan-Erik Grendsen. Han legger ved noen bilder som viser skadene fuglen har forvoldt på hans egen bil.

Her er det spor etter at Tveita-kråka har hakket på bilspeilet (Privat)

Startet uskyldig

Spetakkelet begynte ved sommertider i fjor, og ifølge kilder Dagsavisen har vært i kontakt med, skal kråka i utgangspunktet ha hatt en forkjærlighet for mørke, helst svarte biler.

– Ja, det begynte ganske uskyldig, men nå syns jeg bare den er en skikkelig pøbelkråke. Den gjør stor skade på bilene våre, og vi aner ikke hvordan vi skal bli kvitt den, sier Jan-Erik Grendsen.

– Først holdt den til øverst i Erlends vei, og satt stort sett på speilene og solte seg. Eller den kunne sitte og speile seg i timevis uten at den gjorde skade. Problemet ble ofte løst ved at vi dekket til speilene på bilen og da valgte den en annen bil.

– Glemte vi å dekke til så var den tilbake. Så lenge det var overskyet, eller dårlig vær så var den stort sett ikke på bilene, forklarer Grendsen.

Her har kråka hevnet seg og revet istykker selv en robust gjenbrukspose (Privat)

Kråka klikker

At bileierne valgte å dekke til speilene med poser ville ikke den forfengelige kråka ha noe av, takk.

– Da fløy den videre til neste bil. Men, etter hvert har aktiviteten utartet og i våres er den gått fra å være rampete til å opptre direkte aggressivt, sier Grendsen, og legger til at kråka nærmest klikker i vinkel når de knyter poser rundt bilspeilene.

– Jeg har prøvd ulike poser i ulike farger, men når jeg kommer med til bilen så er det som oftest hakket hull slik at kråka kommer til det den vil. Den og hakker og går løs på både sidevindu, gummilistene rundt vinduene og deler av karosseriet. For meg så virker det som om den hevner seg når den ikke kommer til der den vil.

Skader

Merkene på rutene kan de vaske vekk, men gummien og hakkingen i karosseriet det blir permanente skader av.

I håp om å få bukt med galskapen la Jan-Erik Grendsen for en tid siden en slu plan: Å skremme kråka ved å montere et fugleskremsel formet som en ugle. Det ble et skjebnesvangert valg. Den freidige fuglen ble overhodet ikke skremt, og nå frykter Jan-Erik Grendsen at kråka har lagt han for hat.

Tveita-kråka har fått mye oppmerksomhet på Facebook, her har noen fanget krabaten i aksjon (privat)

– Ugla hjalp bare noen dager, så var kråka tilbake for å gjøre mer faenskap. Jeg har jo hørt at kråker er intelligente og hevngjerrige, så jeg er litt skeptisk og frykter at den vil hevne seg på meg, sier Grendsen, som har kontaktet Bymiljøetaten for å få hjelp til å fjerne pøbelfuglen.

