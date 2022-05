Sirin Stav: Vil til topps på MDGs nominasjonsliste

– Nominasjonskomiteen har snakket med aktuelle kandidatene til neste års valg, og jeg har sagt at jeg er villig til å stille opp for partiet. Gjerne så høyt opp på lista som mulig, sier Stav, og stiller seg til disposisjon til førsteplass.

Mange dyktige

– Om det blir den plassen jeg får er det opp til nominasjonsmøtet å bestemme. MDG er i den heldige situasjonen at har mange dyktige folk som kan gjøre en god jobb, sier Sirin Hellvin Stav, som ved forrige lokalvalg var fjerdekandidat, og også ble valgt inn som fjerde person i MDGs bystyregruppe på ni representanter.

– Vi har mange flinke kandidater, og det er sunt med konkurranse, sier hun til Dagsavisen.

– Er det prestisje i å bli nominert som toppkandidat?

– For meg handler det om å få gjennomført en politikk jeg vi tror på. Og etter sju år i byråd er vi på god vei, som til å bli den første utslippsfrie storbyen i verden, og en bedre by å bo i for alle. Men vi er på ingen måte i mål. Jeg gikk inni politikken fordi jeg var lei av urettferdig fordeling av plassen i byen og ressursene på kloden, og for å være et ombud for barna, dyra og naturen, sier hun.

Andre toppkandidater handler om navn som Eivind Trædal, Sigrid Heiberg og Einar Wilhelmsen.

– Jeg er motivert for å fortsette i bystyret, og ønsker gjerne en høy plassering på lista. MDGs prosjekt i Oslo er noe av det gøyeste og mer meningsfulle jeg har fått gleden av å være med på, og vi er bare så vidt i gang, sier Eivind Trædal til Dagsavisen.

Eivind Trædal (Mdg) (Cornelius Poppe/NTB)

Også finansbyråd Einar Wilhelmsen vil høyt opp på lista.

– Vi er Oslos tredje største parti, og gjennom de seks åra vi har vært med på å styre har Oslo blitt en enda bedre by å bo i. Jeg er utrolig stolt av alt vi har fått til, og har veldig lyst til å fortsette den jobben vi er godt i gang med. Som finansbyråd og nestleder i byråd nå er det naturlig for meg å stille meg til disposisjon for partiet høyt opp på lista. Det som driver meg er alle de tingene som er ugjort – alle sykkelveier som skal bygges, utslipp som skal kuttes og barn og unge som får en bedre oppvekst med oss i byråd. Jeg håper derfor på å få den tilliten, skriver han i en SMS til Dagsavisen.

Oslo Kommune Oslo 20220322. Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG). (Terje Pedersen/NTB)

– Vi har mange gode kandidater i MDG, og det viktigste for meg er at lista blir god, brei og mangfoldig, så selv om jeg er motivert for å kjempe for en plass på topp 3, så går jeg dit partiet ønsker meg, skriver bystyrerepresentant Sigrid Z. Heiberg i en e-post til Dagsavisen.

Sigrid Z. Heiberg. (MDG) (Annika Byrde/NTB)

– Jeg er svært motivert for å fortsette å bygge det grønne prosjektet i Oslo, som er i ferd med å bli en internasjonal spydspiss i klima og miljøarbeid, og en stadig bedre by å leve i. Selv om vi har fått til mye, er vi bare så vidt i gang, og det haster å få gjennomslag for grønne løsninger, som å gjenopprette livet i Oslofjorden, og gjøre gatene og skoleveiene tryggere. Mitt mål er å gjøre Oslo til verdens beste by å vokse opp i, og bli gammel i – samtidig som vi blir et nullutslippssamfunn, skriver hun videre.

Lokalpolitikk

Byråden startet sin politikerkarriere som medlem av Nordre Aker Ungdomsråd, og har gått gradene fra hun ble med i MDG som 25-åring, fra bydelsutvalg til bystyrerepresentant, gruppeleder for MDG i Oslo bystyre, leder av bystyrets samferdsels- og miljøutvalg og nå byråd.

– Jeg brenner for Oslo og for grønn lokalpolitikk, som god helse, gode oppvekstvilkår for barn og unge og gode og trygge byrom, gi plass og tilrettelegging for mennesker i alle aldre, syklister, dyreliv, kulturliv og lokalt næringsliv, sier hun.

– MDG skal fortsatt være Oslos tydeligste miljøparti, og vi skal ikke kompromisse på miljø og klima, sier hun.

Byråden har studert by- og regionalplanlegging, noe hun mener kommer godt med i dagens jobb som byråd.

– Det handler om å gjøre byen vår en god by å bo i. Så jeg er heldig som får brukt fag og interesseområdet mitt i jobben, sier hun.

– Jeg er samferdsels – og miljøbyråd, men ser på meg selv like mye som et helse – og sosialbyråd, fordi politikken vi gjennomfører også bidrar til sosial utjevning og bedre folkehelse, sier hun.

Ved forrige stortingsvalg fikk MDG kritikk for at de var for ensidige i sin politikk, og tapte mandater på det.

– Har MDG nok bredde i programmet sitt?

– VI er et bredt parti, noe vi har kanskje ikke vært flinke nok til å få fram. Så er det jo sånn at vi hadde gjennomført mange av miljøtiltakene uavhengig av miljøeffekten, fordi den gjør byen bedre å bo i, sier hun.

Ved forrige valg fikk MDG 15.3 prosent av stemmen i lokalvalget. Neste år er målene enda mer hårete.

– Da bør vi gå for minst 20 prosent, sier Hellvin Stav, og lover fortsatt synlige endringer i byen.

Mye kritikk

Sirin Hellvin Stav tok over som byråd da partifelle Lan Marie Berg måtte gå av som byråd etter de store overskridelsene ved Oslos nye vannforsyningsanlegg som er under bygging.

– Din forgjenger måtte tåle mye kritikk og hets. Har du opplevd mye av det samme?

– Jeg får tilbakemeldinger, men ikke i samme omfang som Lan. Og jeg har heller ikke fått trusler av slik art at det må politianmeldes, sier hun.

– Nå saumfarer jeg heller ikke kommentarfeltene, og unngår det som er personrettet og usaklig. Men jeg lytter til innspill. Og når man er i en slik posisjon som jeg er i, så får man dessverre en del ekstra. Men jeg har fokuset på politikken, sier hun.

Ved forrige lokalvalg var Lan Marie Berg MDGs første kandidat. Nå er hun stortingsrepresentant. Er det fotspor du har tenkt å følge i?

– Det har jeg ingen planer om. Min motivasjon ligger i Oslo, og jeg er topp motivert for å fortsette omsette ideer og mål til konkret politikk, avslutter Sirin Hellvin Stav.

