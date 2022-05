Kristian Kolberg sier oppføring av nye boligbygg åpner muligheten til å utvide del to av Vestre Parkdrag, i tråd med vedtatte planer, og at dette prosjektet også vil åpne for at Petersborgaksen vil kunne åpnes fra Tiedemannsbyen og helt ned til Gladengveien. (Sissel Hoffengh)