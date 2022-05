85 prosent av Oslo-borgerne har redusert vannforbruket

SMS-en ble utsendt 2. mai etter at lave vannmagasiner og lite nedbør førte til vannmangel.

En fersk spørreundersøkelse viser at tekstmeldingen og øvrig kommunikasjon fra kommunen har gitt resultater, opplyser Oslo kommune i en pressemelding. 1.375 Oslo-borgere deltok i undersøkelsen, som er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Vann- og avløpsetaten.

85 prosent svarer at de har redusert vannforbruket etter oppfordringen. Ett av kommunens vannsparings-tips til innbyggerne gikk ut på å skru av krana når man pusser tennene. Hele 87 prosent svarer at de har fulgt dette tipset.

83 prosent har fulgt tipset om å ta kortere dusjer og skru av vannet mens man såper seg inn med sjampo.

– Størsteparten av det vannet vi bruker til daglig, går til personlig hygiene, vasking og matlaging. To gjennomsnittlige tannpusser koster 20 liter vann om dagen hvis vi lar vannet renne. Skrur alle av krana, kan vi spare 13,3 millioner liter vann til sammen i året, sier seksjonsleder Frode Hult i Vann- og avløpsetaten.

Hele 97 prosent svarer at de opplevde det som positivt å få viktig informasjon fra kommunen gjennom SMS, mens over halvparten sier at vannmangelen har vært tema i samtaler med venner, familie og bekjente.

