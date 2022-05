Sykehjem i strømkrise: – Det er helt bakvendt at staten tjener masse penger på dette

Sist mandag kunne Dagsavisen fortelle om Sagenehjemmet, et ideelt drevet sykehjem, som har fått tredoblet strømutgiftene siden siden 2020.

Nå frykter de at de vil måtte kutte ned på velferdstilbudene til de 70 beboerne. Og i verste fall er det kroken på døra for godt.

Sparer strøm

De har gjort alt de kan for å spare strøm. De har byttet ut alle lyspærer til sparepærer, de slukker lyset når de går ut av et rom, og de har også senket temperaturen i rom hvor beboerne ikke oppholder seg.

– Vi har ikke mer å gå på, sa daglig leder ved Sagenehjemmet, Anita Glittum til Dagsavisen mandag.

Daglig leder ved Sagenehjemmet, Anita Glittum er bekymret over de enorme strømkostnadene sykehjemmet har fått. (Tom Vestreng)

Opplaget fikk Rødts stortingspolitiker og 2. nestleder i energi- og miljøkomiteen, Sofie Marhaug til å reagere.

Hun har stilt dette spørsmålet til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap):

«Har olje- og energiministeren oversikt over i hvilken grad økte strømgifter går utover velferdstjenester i kommunene, og vurderer han tiltak for å redusere strømprisene for kommunale og ideelle velferdstjenester?»

– I Sandnes kommune ville de sette opp egenandelen for omsorgsboliger for å møte de økte strømkostnadene. Det fikk vi heldigvis stoppet, sier Marhaug.

– Begge sakene, både den i Sandnes, og nå på Sagenehjemmet, tyder likevel på at de høye strømprisene kan ramme velferdstjenestene våre, stikk i strid med argumenter om at høye inntektene gir økte inntekter og velferd tilbake til kommunene, sier Rødt-politikeren.

Bakvendt

Hun mener det blir helt feil at staten skal håve inn, mens de eldre skal betale prisen.

Jeg tenker at det er helt forferdelig at omsorgstjenestene våre skal bli skadelidende. Jeg menert det er helt bakvendt, at staten tjener masse penger på dette. Det er en omfordeling av rikdom som er dypt urettferdig. — Sofie Marhaug (Rødt)

– Jeg tenker at det er helt forferdelig at omsorgstjenestene våre skal bli skadelidende. Jeg mener det er helt bakvendt, at staten tjener masse penger på dette. Det er en omfordeling av rikdom som er dypt urettferdig, sier Marhaug.

– Helt konkret så må velferdstjenester som blir skadelidende kompenseres, sier Marhaug.

– Uheldig og uansvarlig

Høyres helse- og sosialpolitiske talsperson i bystyret, Hassan Nawaz, reagerer også sterkt på at byrådet ikke prioriteter ideelle og private aktører i helse og omsorgssektoren i revidert Oslo-budsjett, som ble lagt fram i forrige uke.

– Jeg reagerer umiddelbart på at byrådet i sitt reviderte budsjett kompenserer Omsorg+ boliger, men ikke sykehjem. La oss for guds skyld ikke sette omsorgstjenestenivåene opp mot hverandre. Skal vi møte behovene fremover, må vi ta alle gode krefter i bruk til beste for pasientene, skriver Hassan Nawaz i en e-post til Dagsavisen.

Dagsavisen har kontaktet byrådsavdelingen for helse-, eldre- og innbyggertjenester for kommentar til Nawaz’ uttalelser, og de svarte at strømstøtte er et statlig anliggende og ikke kommunalt.

La oss for guds skyld ikke sette omsorgstjenestenivåene opp mot hverandre. — Hassan Nawaz (H)

– Dette føyer seg i rekken av saker hvor kommunen og regjeringen ikke kompenserer ideelle og private aktører i helse- og omsorgsektoren tilstrekkelig, enten det er strømkrise eller pandemi. Vi vil være tydelige ovenfor byrådet om å dekke merkostnadene til alle aktører som har stått i bresjen gjennom de to siste årene, sier Nawaz.

Hassan Nawaz (H) (Tom Vestreng)

Han mener videre at Oslo kraftinntekter bør brukes for å kompensere aktører, som Sagenehjemmet.

– Oslo har enorme kraftinntekter og all mulighet til å ta ut utbytte for å kompensere aktører. Konsekvensene av økte strømpriser og mangelfull kompensasjon fra koronapandemien kan ikke ramme pasientene. Det er både uheldig og uansvarlig, avslutter Høyre-politikeren.

Kommunal - og distriktsdepartementet, hvor Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er statsråd, har fått overført spørsmålet fra olje- og energidepartementet, som Sofie Marhaug sendte spørsmålet til.

– Spørsmålet er overført til oss fordi det blant annet handler om hvilke konsekvenser høye strømpriser får for kommunale velferdstjenester. Vi svarer alltid Stortinget først, så vi må nesten komme tilbake til deg etter at statsråden har svart Rødt formelt, er svaret kommunikasjonsavdelingen gir Dagsavisen.

