María fant død sel på Holmlia: – Barn skal ikke måtte se dette

María Rodval fra Holmlia i Oslo er glad i morgenturene sine, og ønsker å ta vare på natur- og dyrelivet i byen. Mandag formiddag gikk hun sin daglige tur på Hvervenbukta, og sjekket som vanlig at det ikke lå søppel eller annet i strandkanten.

– Jeg trodde først det var en stein, men den lukta så voldsomt. Da skjønte jeg at det var en stakkars død sel, sier María Rodval.

Klokka var halv åtte om morgenen, så da Rodval ringte Mattilsynet, var ikke telefonlinja deres åpen.

Hun ringte politiet, men og de satte henne over til Kystvakten – men kystvakten henter ikke døde dyr. Mannen hennes ringte den lokale politistasjonen på Manglerud som satte henne i kontakt med Viltnemda. De ga først beskjed om at den skulle hentes i løpet av dagen, men María ble letta da hun fikk beskjed om at den var blitt henta kort tid etterpå.

– Det er en lettelse for meg at den ble henta. Det er flere barnehager i området som går tur her, og barn skal ikke måtte se dette. Dyr bør ikke ligge å råtne på populære badestrender, sier Rodval.

María Rodval fra Holmlia. (Privat)

– Ikke ta på døde dyr

Turid Vikøren er veterinær og fagansvarlig for vilthelse hos Veterinærinstituttet. Hun mener det er viktig at folk som María Rodval gir beskjed til kommunen når de oppdager døde dyr.

– Vi ønsker ikke at dyr skal bli liggende og råtne, spesielt ikke der det ferdes mye folk. Folk bør ikke ta i døde dyr, eller la hundene sine snuse på dem. Det er veldig bra at hun tok ansvar og ga beskjed til kommunen. Døde dyr skal håndteres av folk som vet hvordan de skal fjernes på en smittemessig forsvarlig måte, sier Turid Vikøren.

Hun påpeker at god helseovervåkning av ville dyr blant annet er avhengige av at folk er observante når de er på tur.

– Vi er avhengige av et godt samspill mellom folk og myndighetene. Mattilsynet har også en vakttelefon og en varslingsside for døde dyr, fugler, fisk og akvakultur. Ved større dødelighet hos vilt, skal alltid Mattilsynet varsles.

Fugler hadde begynt å spise av den døde selen María Rodval fant i Hvervenbukta. (María Rodval)

Selpest

Den døde selen på Holmlia er ikke den første døde i år. Blant annet ble det funnet en død selunge i Oslofjorden på en strandkant på Jeløy dagen før 17. mai, og i mars fant en fisker en dødende selunge utenfor Fredrikstad.

I 2020 skrev NRK om at det ble funnet ti døde selunger utenfor Larvik. Veterinærinstituttet undersøkte da selungene for selpest som sist herjet med norske seler i 2002. Den gangen døde mer enn halvparten av steinkobbebestanden, som er en av selartene i Norge.

– Vi følger med på sykdommer som kan føre til massedød, og har beredskap mot selpest, og et influensavirus. Det er ikke noe som tyder på at det er noe som foregår av smittsom karakter akkurat nå, men det er fint at folk følger med, sier Vikøren.

Veterinærinstituttet er i kontakt med de andre nordiske instituttene, og blir varslet dersom det blir oppdaget selpest eller andre smittsomme sykdommer.

– For at det skal oppstå store sykdomsutbrudd med mange syke og døde dyr, må det komme sel fra andre områder som har med seg et veldig sykdomsfremmende virus. Da kan det smitte over på den delen av bestanden som ikke har antistoffer, sier Vikøren.

Selene som er funnet døde de siste årene er ofte unger som ikke har funnet nok mat.

– De er ofte helt avmagra, og har i tillegg en god del parasitter. Mange seler har parasitter, men det kan bli et problem for unge svake seler. Noen seler dør også i ulykker i møte med båter eller skarpe gjenstander.

Selen som ble henta på Hvervenbukta var rotten og skal ikke obduseres ifølge Viltnemda i Oslo kommune.

