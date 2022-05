Oslo-byrådet vil gi NFF millionbeløp til EM-arbeidet

De nordiske landene Finland, Sverige, Danmark og Norge skal felles søke om å få arrangere mesterskapet. Oslos byråd har satt av 26 millioner kroner i støtte til å gjøre byen og Ullevaal stadion til en av hovedaktørene i sluttspillet.

I første omgang foreslår de at Norges Fotballforbund får 24 millioner for at Oslo skal være en del av Nordens vertskap. I tillegg skal 2 millioner gå til kommunens egne utgifter i forbindelse med mesterskapet.

En endelig søknad skal sendes i oktober.

– Fotball er verdens største idrett, verdens største jenteidrett og det gjelder også i Oslo. Det er på tide å løfte disse fantastiske idrettsutøverne og forbildene. Og det er på tide å prioritere dem, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

God nyhet

Fotballpresident Lise Klaveness gleder seg stort over nyheten.

– Det er en fantastisk god nyhet at Oslo kommune er med oss i arbeidet for å få EM for kvinner i 2025. Et EM som vil bli et løft for kvinnefotballen og hele norsk fotball, sier hun.

– Et internasjonalt kvinnemesterskap i fotball i Norge vil kunne bidra til styrke kvinnefotballens posisjon og redusere forskjellene mellom jenter og gutter i fotballen, sier hovedstadens idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV).

Saken fortsetter under videoen

Forutsetning

Det er allerede med i planene at tre gruppespillskamper skal spilles på Ullevaal, i tillegg til en kvartfinale. Det er også planlagt at tre kamper skal spilles på Lerkendal stadion i Trondheim.

I alt er det ni arrangørbyer fordelt på de fire landene. Den største stadion er Friends Arena utenfor Stockholm. Den huser 50.000 tilskuere.

Støtten forutsetter at Norden blir tildelt mesterskapet, og at Oslo kommune, NFF og Det europeiske fotballforbundet (Uefa) blir enige om vilkår for fordeling av den kommunale støtten.

