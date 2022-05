Fortsatt er ikke elferjene i Oslo i drift

– To båter er godkjente og klare for drift. Den tredje skal være klar for seiling med passasjerer om noen dager. Båt nummer fire har kommet til Oslo og er i prosess med klargjøring og siste godkjenning av sjøfartsmyndighetene, sier Ruters pressevakt Knut-Martin Løken til Avisa Oslo.

De to båtene som er godkjente, mangler besetning på grunn av sykdom. Mannskapet er ansatt i Boreal, som jobber med å hente inn folk fra andre steder.

– Vi beklager på det sterkeste at det er noen utfordringer i startfasen, og ser fram til å få satt alle fartøyene i rutetrafikk så snart som mulig, sier daglig leder Steinar Mathisen i Boreal Sjø.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen