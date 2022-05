Obos tilbyr 300 millioner til Fornebubanen: – Alle stasjoner må bli bygget

– Styret i Obos har nå vedtatt å gå inn med ytterligere 300 millioner kroner i prosjektet, under forutsetning av at alle de fire stasjonene blir bygget, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos i en pressemelding.

Obos vil sikre at Flytårnet stasjon ikke forsvinner i et politisk kompromiss. Bakteppet er at Oslo kommune har vurdert å droppe noen av stasjonene på Fornebu etter at det kom fram at T-banestrekningen vil koste 4,5 milliarder kroner mer enn antatt. Kostnadsrammen anslås nå til 23,3 milliarder kroner.

Siraj understreker at Fornebubanen er et samfunnskritisk prosjekt med stor betydning for hele Oslo-regionen. Når Fornebu er ferdig utviklet, vil området ha rundt 25.000 innbyggere og like mange arbeidsplasser, ifølge Obos-sjefen.

– Hvis baneprosjektet blir nedskalert og vi står igjen med en veiutbygging, er det en gedigen fallitterklæring, sier han.

Obos er den største utbyggeren på Fornebu og skal bygge 10.000 nye boliger i området.

