Kommunens beskjed til matbudene: Fjern baggen eller få den konfiskert

– Sykkelstativene er jo ment for sykler. Hvis du setter igjen en bag, så bruker du opp plassen til noen andre.

Det sier Mari Svolsbru til Dagsavisen. Hun er seksjonsleder for infrastruktur i avdeling for gange, sykkel og kollektiv i Bymiljøetaten og ansvarlig for kommunens sykkelhotell på Oslo S.

Der kan man betale 50 kroner i måneden for å ha et låst og overvåka sted å plassere sykkelen sin, rett ved Oslo S. Mange pendlere, som bor utenfor Oslo men trenger et sted å ha sykkel i byen, bruker tilbudet. Det er i dag 278 abonnenter på tilbudet, som har en kapasitet på rundt 180 sykler.

Men i det siste har det blitt trangere der inne. Stadig flere bagger fra Foodora og Wolt, tjenester som lar deg bestille mat fra byens restauranter som sykles hjem til deg, tar opp plassene der det ellers skulle stått sykler. Baggene sto både på sykler, låst fast i stativer, og løst på gulvet. Ifølge Svolsbru skal det ha vært så mye som 30–40 bagger der under vårens kontroll.

For å få en slutt på det hang Bymiljøetaten ut advarsler på baggene. Beskjeden var klar: Fjern baggen eller få den konfiskert.

30 til 40 bagger

En vanlig bruker av sykkelhotellet som Dagsavisen har snakka med forteller at det stadig blir flere mat-bagger som tar opp plassen. Men selv om det stadig blir færre ledige plasser har det ennå ikke vært helt fylt opp.

Veskene er ikke montert på syklene, men bæres på ryggen mens man sykler maten rundt i byen.

– Vi rydder opp sykkelhotellet hver vår. I år var det, som mange ganger før, mange av de veskene. Vi får jevnlig tilbakemeldinger om at sykkelvesker står i veien, sier Mari Svolsbru.

– Sykkelvesker må være festet på syklene, og må ikke komme i veien for at stativet ved siden av kan brukes, sier hun.

I år anslår Svolsbru at det var mellom 30 og 40 mat-bagger som lå der. Bymiljøetaten har vært i kontakt med både Wolt og Foodora om problemet.

Men hvorfor står det egentlig så mange sånne vesker der?

Pendler-sykkelbud

Paul Olai-Olssen har vært tillitsvalgt for Foodora-budene siden før de for første gang fikk tariffavtale. Her fra "Rosastreiken" i 2019. (Jens Marius Sæther)

– Grunnen til at det er sånn er jo at ryttere ikke vil bale den baggen på toget hjem, sier tillitsvalgt for Foodora-ansatte, Paul Olai-Olssen, til Dagsavisen.

Han forteller at mange av de selvstendig næringsdrivende som jobber for matleveringsselskapet bor utenfor Oslo og har sykkel stående på sykkelhotellet for å slippe å ta den på toget. De store mat-baggene er heller ikke særlig hendig å frakte med seg på toget.

– Det blir den letteste løsningen. Men Foodoras bud er gjort oppmerksom på at de ikke skal gjøre det, forteller Olai-Olssen.

Samtidig understreker han at akkurat Foodora er det selskapet i denne bransjen hvor det er mest ordnede forhold. Mange bud er ansatte, dekket av tariffavtale.

De ansatte har også utstyrsrom til oppbevaring av baggene, forteller han. De selvstendig næringsdrivende som jobber frilans for Foodora er imidlertid vanskeligere å kontrollere.

– En frilanser har av natur ansvaret for tinga sine sjøl. Noen jobber jo bare noen få timer i uka, og det er stor turnover i bransjen. Det er dermed et mareritt å kontrollere tusenvis av ryttere, mener han. Han understreker at eneste løsning er å slå konsekvent ned på misbruk av sykkelhotellet.

– Beslaglegg med tre dagers varsel, sier han.

Men enden på historia er god. Etter at Bymiljøetaten tok kontakt, fortalte både Wolt og Foodora at de skulle hente inn baggene. Ifølge etaten har nå alle baggene blitt ryddet.

Sykkelhotell. Sykkelhotellet på Oslo S ble åpnet i 2017. (Terje Bendiksby/NTB)

