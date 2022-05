Kvinne aksjonerte på vaksinesenter – må betale 29.000 kroner

Kvinnen dømmes av Oslo tingrett til å betale 26.000 kroner i bot og 3.000 kroner i sakskostnader etter at hun nektet å etterkomme pålegg fra politiet og nektet å oppgi personalia til politiet under aksjonen 27. januar år. Det melder Avisa Oslo.

Om lag 15 aksjonister tok med seg en Ikea-pose inn på vaksinesenteret for å samle inn vaksiner. Formålet var å skaffe informasjon om og analysere vaksinene som ble benyttet, for så å «redde liv». Det har kvinnen og mannen bak aksjonen forklart. De to oppfordret folk til aksjon via Facebook.

Den 58 år gamle kvinnen og initiativtakeren ble igjen inne i lokalet, mens de andre aksjonistene fulgte politiets pålegg om å forlate stedet.

Ansatte og folk på senteret opplevde aksjonen som ubehagelig og noen ble redde, heter det i dommen. Aksjonen førte også til at senteret måtte stenge og låse inn vaksiner.

Kvinnen forklarte at hun var i rettsvillfarelse da hun ikke pliktet å oppgi identifikasjon til politiet og nektet straffskyld for forholdene.

Aksjonistene filmet også mens de var inne på senteret. Utenfor sto et filmteam som fulgte dem. De skal har vært med for å lage en dokumentarfilm om konspirasjonsteoretikere, skriver avisen.

