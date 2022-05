Fem millioner til de unge i revidert budsjett

Torsdag legger Oslo-byrådet fram revidert budsjett, og et av forslagene som legges fram er en rekke sommeraktiviteter for barn og unge.

Mange unge har hatt det tøft de siste årene med mye hjemmeskole, lite sosiale aktiviteter og avlyste sommerferieplaner. Dette har kommunen forsøkt å gjøre noe med, gjennom tilbud om sommerjobber og aktiviteter i byen. Nå vil Johansen og co. sette av mer penger til å satse på disse tilbudene også denne sommeren.

En meningsfull sommer

– Hvordan du tjener dine første egne penger, betyr noe. En skikkelig jobb med en skikkelig lønn viser ungdommer hvilke muligheter de har i framtida, det gir håp og stolthet og ikke minst penger man kan bruke på det man trenger. Det er stor forskjell på om det kommer fra en skikkelig jobb eller fra kriminelle aktiviteter. Dette har vi prøvd ut under pandemien og nå vil vi fortsette denne satsinga, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Forslaget som legges fram i revidert budsjett er en del av en større pakke rettet mot barn og unge. Det vil gi tre millioner kroner til kulturaktiviteter og sommerjobber i regi av Deichmann, samt to millioner til kulturaktiviteter i regi av Kulturetaten.

– Dette vil gi mange hundre barn og unge en kul sommer med meningsfull aktivitet sammen med andre. Det å tilby gratis kulturaktiviteter er kjempeviktig i en by med store forskjeller, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV).

Årets sommerferie er ekstra lang, hele ni uker, for elevene i Oslo. I tillegg skal nyankomne Ukrainske flyktninger inkluderes i fellesskapet i byen. Gratis kulturaktiviteter vil gi unge mulighet til å delta, uavhengig av familiens inntektsnivå.

Ekstra lang sommerferie.

– Mange foreldre har merka på planlegginga av sommerferien i år at den er ekstra lang. Ikke alle har råd til å sende barna på dyre leirer, kurs og kulturaktiviteter. Da er det viktig at fellesskapet tar ansvar, alle skal ha steder å være og kunne gjøre noe gøy i ferien, sier Johansen.

Det blir mange forskjellige gratis tilbud, som musikkverksted, i tillegg til sommerjobber for ungdommen.

– Vi har fantastiske kulturinstitusjoner og biblioteker i byen vår. Det er viktig at de er tilgjengelige for alle, og at alle barn og unge kan delta i kulturlivet. Det er en viktig del av byrådets arbeid mot ulikhet, avslutter Gamal.

