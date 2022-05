Flyktningenes første 17. mai: – De lurer på om de får se kongen

– De løper rundt i resepsjonen her med flagg og roper hurra!

Det forteller Camilla Johnsen. Hun er barnefaglig ansvarlig på akuttmottaket på Thon Panorama hotell midt i Oslo sentrum. Mottaket driftes av Hero mottak. Nesten alle de ukrainske flyktningene som bor der har begynt på skole, men de har ikke vært skoleelever i Norge lenge. Noen av dem hadde sin første skoledag 16. mai.

Både Utlendingsdirektoratet (UDI) og Hero har informert flyktningene om at det kommer til å bli avfyrt salutter på nasjonaldagen.

På mottaket på hotellet i sentrum var de lenge usikre på om de skulle ta med barna og foreldrene ut for å delta i feiringen, eller om det ville være overveldende for dem.

– De voksne og barna var veldig gira på at vi skulle dra ut og se, så da bestemte vi oss til slutt for det, sier Johnsen.

Fullt program

På mottaket har de organisert fullt program fra tidlig om morgenen. Det blir frokost, leker ute, pølser, chips, brus og is. Sammen skal de dra og se på barnetoget. Og kanskje kongefamilien.

Etter hvert skal de også møte flere til feiring, aktiviteter mat og dessert i regi av Røde Kors. Det blir fellesmiddag på hotellet, og mulighet for å dra på konsert kvelden, forteller Johnsen.

I Oslo bor det nå omtrent 475 flyktninger fordelt på 8 mottak ifølge kommunen.

– Det er veldig viktig for oss at de får en fin dag, og at de føler seg inkludert og ikke bare ser på at alle andre har det gøy. Vi håper de kan huske denne dagen som noe positivt, sier Johnsen.

Regionleder Oslo, Akershus, Østfold, Trøndelag, Møre og Romsdal, Stavanger, Ole Valen forteller at barn på andre mottak i landet har fått tilbud om å gå i tog med klassene sine.

På Thon Panorama skal de dra og se på toget med foreldrene og de ansatte på mottaket.

– Barna lurer veldig på om de får sett kongen og dronninga. De er veldig nysgjerrig på hva dagen innebærer, sier Camilla Johnsen.

Barnefaglig ansvarlig på akuttmottaket på Thon Panorama, Camilla Johnsen. (Privat)

Is, brus og pølser

I forkant har flere av barna lært om 17. mai på skolen, og både Hero og UDI har sendt ut informasjon på norsk og ukrainsk til alle mottakene og hvorfor Norge feirer 17. mai. De har ifølge UDI fått informasjon om barnetog, flagg, korpsmusikk, taler, aktiviteter for barn og underholdning.

UDI sier det er opp til hvert enkelt mottak hvordan de vil markere 17. mai. Hero Mottak drifter svært mange av akuttmottakene som ble satt opp etter de ukrainske flyktningene kom til Norge. De har ikke organisert feiringen sentralt, men har oppfordret de lokale mottakene til å markere dagen.

Regionleder Ole Valen sier de har satt av penger fra kassa si til hygge på mottakene, og innkjøp av is, brus og pølser.

– Er det noen som har vært bekymret for de store folkemengdene?

– Nei, det tror vi ikke. Vi har informert godt om dagen, og det har blitt mottatt veldig positivt. Vi har ikke fått tilbakemelding på at noen gruer seg, sier han.

