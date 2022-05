Ber Hafslund Eco flytte arbeidsplasser til Klemetsrud: – Ingen grunn til at de skal sitte på Skøyen

I mars ble det vedtatt fullskala CO₂-rensing ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud, etter at Oslo kommunen sikret finansiering. Nå mener BU i Bydel Søndre Nordstrand at administrasjonen i Hafslund Eco bør følge etter, og flytte hele ledelsen og administrasjonen til Klemetsrud.

Sentralt i forslaget ligger ønsket om flere arbeidsplasser til bydelen, og et ønske om å forandre på et ensidig bosettingsmønster.

– Bydel Søndre Nordstrand er en bydel som fortsatt er knyttet til fattigdom, utenforskap og arbeidsledighet. I bydelen er andelen barn som lever i fattigdom en av tre. Og det er veldig høyt, sier leder av BU, Ola Mannsåker (Ap) til Dagsavisen.

Flertall

Arbeidsutvalget i BU vil fremme forslaget i BU-møtet torsdag.

– Det er ventet at forslaget vil få et enstemmig flertall, sier Ola Mannsåker.

For Hafslund Eco var bydel Søndre Nordstrands forslag ukjent, da Dagsavisen tok det opp med dem mandag formiddag.

– Dette er vi ikke kjent med og vi har derfor ikke vurdert det, svarer kommunikasjonssjef i Hafslund Eco, Per Storm-Mathisen, i en e-post til Dagsavisen.

Den 22. mars ble det inngått en avtale mellom Oslo kommune og de nye eierne av Fortum Oslo Varme. Avtalen sikrer finansiering av karbonfangstanlegget på Klemetsrud i bydel Søndre Nordstrand.

Oslo kommune og selskapene legger inntil seks milliarder kroner inn i prosjektet. Staten har forpliktet seg til tre milliarder.

De nye eierne er Hafslund Eco, Infranode og HitecVision. Oslo kommunes eierandel i Fortum Oslo Varme, overdras til Hafslund Eco som blir majoritetseier i det nye selskapet. Noe som gjør Oslo kommune til hovedeier.

Det er ingen grunn til at administrasjonen som drifter anlegget og selskapet skal sitte på Skøyen når det er i bydel Søndre Nordstrand verdiproduksjonen skjer. — Ola Mannsåker, (Ap), BU-leder Bydel Søndre Nordstrand

– En del av disse pengene bør brukes til å etablere administrativ drift av selskapet i bydel Søndre Nordstrand, sier Mannsåker.

I august i fjor sa byrådsleder Raymond Johansen til VG, at han ønsket å flytte statlige arbeidsplasser til bydeler som Søndre Nordstrand og Stovner.

– Jeg må si at jeg ble overrasket da jeg så hvor mange statlige virksomheter som holder til i de dyreste gårdene i Oslo sentrum, sa Johansen til VG da.

– Han kan begynne med å flytte kommunal bedrifter og etater ut i bydelene, sier Mannsåker nå.

Koster mye

Karbonfangst koster, men det koster også samfunnet enorme summer dersom byrådet ikke klarer å utjevne øst-vest skillene i Oslo, mener BU i Bydel Søndre Nordstrand.

Leder av BU i Bydel Søndre Nordstrand, Ola Mannsåker. (Tom Vestreng)

– Resultatet av feilslått eller manglende utjevning er bomiljø preget av sosiale skiller og levekårsutfordringer. Det er derfor helt nødvendig at flere arbeidsplasser etableres i bydel Søndre Nordstrand. Nå ligger en gigantisk mulighet på straffemerket. Hvis viljen er til stede er det bare å sparke ballen i mål, sier Mannsåker.

– Det er ingen grunn til at administrasjonen som drifter anlegget og selskapet skal sitte på Skøyen når det er i bydel Søndre Nordstrand verdiproduksjonen skjer. Jeg fregner ikke med at Hafslund Eco selv vil ta initiativ til å flytte. Når vi overbringer forslaget til byrådet er saken ute av våre hender. Vi har verken fullmakter eller økonomi til å gjøre noen. Men dette er et klart signal og en politisk oppfordring, sier Mannsåker.

Og kommer med et lite tilleggspoeng.

– Dette vil også bidra med å snu pendlerstrømmen, slik at ikke alle reiser inn til sentrum, sier BU-lederen.

Vil ikke pålegge

Dagsavisen har kontaktet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) for å få kommentarer til saken. Han viser til byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap):

– Hafslund Eco er landets største integrerte kraftkonsern med 81 kraftverk i hele Norge. Med sitt eierskap i Eidsiva leverer selskapet strøm til over 900 000 husstander fra Otta i nord til Fredrikstad i sør. Nå har Hafslund Eco sikret seg kontroll over fjernvarmevirksomheten i Oslo. Transaksjonen sikrer også karbonfangstprosjektet på Klemetsrud. Dette grepet sikrer flere grønne arbeidsplasser i selskapet – også på Klemetsrud. Det er jeg fornøyd med, sier hun.

Oslo Kommune Oslo 20220322. Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) under en pressekonferanse om en stor transaksjon i energisektoren og karbonfangst på Klemetsrud.

Men byrådet vil ikke pålegge Hafslund Eco noen flytting:

– Når det gjelder hvor hovedkontoret skal ligge, er dette en vurdering som ligger til selskapet. Det er mange hensyn som må vurderes og det er ikke naturlig at Oslo kommune som eier tar stilling til det, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

