Noe for 17.mai? Marthe sydde egen fantasistakk

Marthe Mølstre jobber som fotograf. Men hun har alltid likt å sy, og har vokst opp med en mamma som drev sybutikk. Der fikk hun holde på og utfolde seg i hele oppveksten. Derfor satt det ikke så fryktelig langt inne da hun tenkte at hun vill sy en fantasistakk.

Marthe fikk korona i januar. Hun brukte tiden i isolasjonpå å sy ferdig festantrekket til 17.mai (Marthe Mølstre)

– Det er et prosjekt jeg har jobbet med lenge, sier Marthe Mølstre, som ble inspirert etter å ha sett blant annet designer Eva Lies fantasistakker på Instagram.

Fra før av har hun en Sunnhordalandsbunad som er litt strengere i fargebruken, med rødt, hvitt og blått eller grønt. I år ville hun gå for et litt villere uttrykk og da måtte det bli fantasi-drakt. Resultatet er et antrekk der tradisjon møter high fashion. Syprosessen ble nøye dokumentert og lagt ut på Marthes instagramkonto, og responsen var enorm. Men hun innrømmer at det har tatt tid.

Jeg sydde mesteparten ferdig i januar da jeg hadde korona, og det var fire dager der ingen ville meg noen ting. Det var helt perfekt.

– Jeg sydde mesteparten ferdig i januar da jeg hadde korona, og det var fire dager der ingen ville meg noen ting. Det var helt perfekt. Utover det aner jeg egentlig ikke hvor mye tid jeg har brukt. Skjørtet startet jeg på for flere år siden, bare rynkingen av det tok veldig lang tid. I tillegg er det mye håndsøm, alle bånd er sydd på for hånd for at det skal se fint ut på begge sider.

[ Ber kunder unngå Nationaltheatret på 17.mai ]

Særlig var skjørtet tidkrevende å sy.

– Jeg brukte 4–5 meter ullstoff, for å få en tett rynking bak i ryggen slik at det blir en stor sirkel når jeg snurrer rundt.

Båndene har Marthe Mølstre samlet over mange år. Beltet er fra motehuset Moschino og skjortestoffet ble innkjøpt i Thailand for mange år siden. (Marthe Mølstre)

Samlet materialer

Før Marthe Mølstre sydde fantasidrakten sin hadde hun samlet på stoffer og bånd i flere år.

– Silkestoffet som jeg har brukt til skjorta kjøpte jeg i Thailand da jeg var der i 2015, uten at jeg hadde noen konkret plan for det. Og så har jeg samlet på bånd en god stund. Stoffet som er brukt i vesten ble innkjøpt på en stoffmesse for flere år siden og sølja har jeg hatt i over 10 år. Jeg fikk den forgylt og byttet ut noen steiner, slik at jeg fikk noe turkis innimellom, forklarer Marthe, og legger til at hun elsker både å kle seg fargerikt og å omgi seg med farger.

Nå kan 17.mai-festen bare begynne - Marthe er klar i egensydd fantasidrakt. (Marthe Mølstre)

Leopard og Tyrihans

Til den nye fantasistakken har Marthe Mølstre valgt å bruke Tyrihans-skjerf i halsen og som bånd rundt håret. Og i livet: et Moschino-belte i leopardmønster.

– Jeg elsker leopardmønster, og eier omtrent ingen svarte klær. I leiligheten min er det ikke en eneste hvit vegg, smiler hun.

– Hva slags sko skal du ha til?

– Jeg vurderte en stund om jeg skulle kjøre på med turkise sko, men det blir nok bunadskoene i år, sier Marthe Mølstre som skal tilbringe nasjonaldagen sammen med sønnen Henrik. Nå krysser hun fingrene for at det blir godvær når hun skal svinge seg rundt i sitt nye festantrekk.

– Jeg har fått ansvaret for aktivitetene på skolen etter barnetoget, så det blir nok full fart, smiler hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen