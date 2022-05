Her betaler de 80.000 for et bord på 17. mai

17. mai-feiringen nærmer seg. For første gang på tre år skal nasjonaldagen feiers uten strenge smittevernrestriksjoner. I hovedstaden er det ventet pent vær ifølge Meteorologisk institutt. Opp mot 20 grader og sol! Flere kafeer, restauranter og utesteder er for lengst fullbooket på nasjonaldagen. Men få steder betaler gjestene like mye for et bord som på Nox / Sollihagen på Solli plass i Oslo.

Det dyreste bordet deres er solgt for 80.000 kroner for anledningen. Det bekrefter Christopher Lyngbye, regionalsjef i utelivsgiganten Rekom. Rekom eier Nox / Sollihagen og en rekke utesteder i Nord-Europa.

Til sammenligning var median månedslønn i Norge 45.830 kroner ifølge SSB. Det dyreste bordet på utestedet er nesten dobbelt så dyrt.

– Uforglemmelig

– Hvor mange har booka bord hos dere til 17. mai?

– Vi er utsolgt med 300 personer booket på bord og forventer totalt 1.500 mennesker til tidenes feiring!

[ Bevæpnet politi skal trygge barnetoget på 17. mai ]

– Hva får man for denne prisen?

– Vi har ulike bordpakker med blant annet champagne, vin og mineralvann, sier Lyngbye.

Utestedet Nox / Sollihagen er ett av flere utesteder rundt Solli plass og Frognerveien, vest i Oslo. (Kyrre Lien/NTB)

– Hvorfor tror dere folk er villige til å betale så mye, bare for bordet?

– Vi ønsker å skape en uforglemmelig opplevelse med store internationale artister i noen gode rammer, folk synes vel det er gøy å være en del av. Det er også drikkevarer inkludert i alle bordprisene, sier regionalsjefen.

Utestedet på Solli plass på Frogner har holdt koken i mange år, og det samler seg tidlig en stor folkemengde på uteserveringen og utenfor. I tillegg til bordbooking er det mange som betaler for inngang til uteserveringen i forkant. Ifølge nettsiden er forhåndsbestillingen utsolgt, men det selges fortsatt inngang i døra.

– Hvorfor tror dere at dere har beholdt den populære posisjonen på 17. mai så mange år?

– Vi gjør en innsats for å gjøre showet, artistene, produksjonen og servicen bedre hvert år, det merker gjestene!

Se fjorårets feiring her:

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen