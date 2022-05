Byantikvaren: Y-blokka kunne vært reddet

I revidert nasjonalbudsjett kommer det fram at regjeringen vil kutte ut to av byggene og vurderer billigere løsninger for Ring 1 under kvartalet.

Både MDG og Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at når staten først skal spare penger, kan de like gjerne droppe hele veien, skriver NRK.

Planen er å senke Ring 1 og Hammersborgtunnelen, noe som ifølge Statsbygg er umulig uten å rive Y-blokka.

[ Forlik om plassering av kunsten fra Y-blokka i regjeringskvartalet ]

– Det er provoserende overfor oss som har påpekt dette i lang tid at man egentlig har revet Y-blokka uten at det var nødvendig, sier byantikvar Janne Wilberg.

Y-blokka ble revet i fjor til store protester.

