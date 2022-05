Rapport om Fornebubanen peker på dårlig organisering og ledelse

Aftenposten har fått tilgang til en hittil hemmeligholdt del av konsulentselskapet Dovres gjennomgang av prosjektet.

Der konkluderes det blant annet med at Oslo kommune sliter med å samarbeide internt om Fornebubanen, at byrådet mangler erfaring med så store prosjekter, og at det er fare for at nøkkelpersonell forsvinner.

«Prosjektet har undervurdert usikkerhet knyttet til organisering og ledelse», heter det blant annet.

Dovre mener at Fornebubanen i sine tidligere estimater ikke hadde tatt nok høyde for at dårlige beslutninger kan koste dyrt, og mener at markedsusikkerhet og prosjektledelse og -styring alene har bidratt til nærmere 50 prosent av de forventede tilleggene.

I de nye beregningene er dette lagt inn, og det er en av de viktigste årsakene til at prislappen har økt kraftig.

– Vi oppfatter dette som konstruktive innspill. Vi har ingen grunn til å være uenige i deres vurdering, sier direktør Irene S. Måsøval i Fornebubanen.

