Borgerlige partier går sammen for å redde Fornebubanen

– Fornebubanen må bygges. Nå har vi forhandlet og utredet i tiår. Vi må bygge dette prosjektet. Det er et viktig prosjekt for Oslo, sier Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg til Avisa Oslo.

Dermed er framtiden til Fornebubanen trolig sikret, selv om Ap, SV og Sp skulle lande på å skrote hele prosjektet, noe partitopper i de tre partiene mandag åpnet for. Rødt og MDG har sagt at de ikke vil stanse prosjektet.

Bakgrunnen for usikkerheten er en prisøkning på 4,5 milliarder kroner, som gjør at den forventede kostnadsrammen er oppe i 23,3 milliarder kroner.

[ Rapport: Dårlig organisering og ledelse en av årsakene til milliardsprekken for Fornebubanen ]

Høyre, Venstre og KrF ber byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om å få egen regjering til å bla opp. Staten skal per i dag finansiere 66 prosent av de 18 milliardene Fornebubanen først var anslått å koste. Regjeringen har en målsetting om å øke andelen til 70 prosent. Byrådet har uttalt at de ønsker at staten skal ta utgangspunkt i de faktiske utgiftene – ikke det prosjektet ble anslått å koste for fire år siden.

[ Fornebubanen billigere enn lignende prosjekter – selv etter kostnadssprekk ]

– Jeg har jo en forventning om at Norges mektigste lokalpolitiker, Raymond Johansen, har såpass tette bånd til sin egen regjering at han er i stand til å heve det beløpet. Det forutsetter jeg, sier Venstres Marit Vea.

Oslo bystyre skal i juni bestemme Fornebubanens fremtid.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen