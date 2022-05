Bilfører i retten for uaktsomt drap på 13-åring i Oslo

Det var onsdag kveld 17. desember 2020 at 13 år gamle Dhenujen Yogathas var i ferd med å krysse Maria Dehlis vei mellom Grorud og Haugenstua i Oslo sammen med noen venner.

En bil kom i svært høy hastighet og kjørte på gutten, som ble kastet rundt 40 meter av gårde inn en annen bil, ifølge tiltalen.

Bilføreren kjørte videre, men ble pågrepet i sitt hjem senere samme kveld. Ifølge tiltalen var mannen, som er i 30-årene, ruset på GHB og THC – virkestoffet i cannabis – da påkjørselen skjedde.

Dagen etter døde den 13 år gamle gutten på Ullevål sykehus av skadene han pådro seg.

– Fikk panikk

Mandag starter rettssaken i Oslo tingrett, og det er satt av fire rettsdager til behandling av saken.

Bilføreren har erkjent de faktiske forholdene, men har nektet straffskyld, ifølge forsvareren. Mannen er tiltalt for uaktsomt drap, kjøring i ruspåvirket tilstand, i tillegg til å ha stukket fra stedet etter påkjørselen.

I fengslingsmøtet noen dager etter påkjørselen forklarte mannen at det var mørkt, vått og glatt den aktuelle kvelden.

– Min klient har forklart at han fikk panikk. Han var under etterforskning for ruspåvirket kjøring tidligere og hadde ikke gyldig førerkort, noe som kan ha bidratt til panikken, sa forsvareren, advokat Harald Fjeldstad, til TV 2.

Lokalmiljøet i sorg

Hendelsen preget nærmiljøet, og kort tid etter påkjørselen ble det avholdt en markering utenfor Furuset Senter til minne om 13 -åringen.

De frammøtte tente lys og la ned blomster utenfor senteret. Det var hengt opp et stort banner med et bildet av 13-åringen, hvor det sto «Alle skal være venner», som ifølge NRK var hentet fra en sangtekst han likte å synge.

– Han var rett og slett en unik ung gutt. Han spredte glede og kjærlighet til alle rundt seg. Som vi kan se på oppmøtet, har han berørt et helt lokalsamfunn, sa barne- og ungdomsarbeider Nadir Eledrissi i Furuset Forum til NRK.

