Frp krever at byggingen av Fornebubanen stanses

Oslo Frps bystyregruppe har vedtatt å skrote hele Fornebubanen etter at det ble kjent at T-baneprosjektet har sprukket med nye fem milliarder kroner, skriver Nettavisen.

– Det er fordi kostnadene løper løpsk, og vi ser jo at Oslo får veldig lite igjen for dette. Nå må man bruke sunn fornuft og skrinlegge prosjektet, sier fylkesleder i Oslo Frp, Andreas Meeg-Bentzen.

De mener det ikke er for sent å stanse prosjektet, selv om arbeidene er i gang.

– Vi ser at arbeidene har kommet langt, og det er til nå lagt inn om lag tre milliarder kroner. Men per dags dato er vi oppe i 28,5 milliarder kroner for hele prosjektet, og jeg tror ikke vi har sett slutten der, sier Frps gruppeleder i Oslo bystyre, Camilla Wilhelmsen.

– Vi kan ikke bygge for enhver pris, legger hun til.

Også Folkets parti (FNB) har krevd at byggingen av Fornebubanen stanses.

