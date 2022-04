Kontroll på brann i søppelkonteiner i Oslo – folk ble bedt om å lukke vinduer

Politiet og brannvesenet rykket ut med store ressurser til området. Folk ble bedt om å holde seg innendørs og lukke vinduene. Brannvesenet har fått kontroll på brannen og opplyser at de driver med etterslukking på stedet.

– Det er en fortløpende vurdering på om vi skal evakuere. Per nå er det ikke behov for det, men vi har nok ressurser der oppe til å evakuere folk. Det er på grunn av brannfaren, det er rimelig tørt der oppe, og brannvesenet jobber for å få kontroll, sa operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo-politiet til NTB i 19-tida.

– Det er fare for at det kan spre seg, men brannvesenet jobber med å hindre det. Skulle det spre seg er, vi klare til å bistå med evakuering, sa Lie.

Flere beboere valgte å evakuere seg selv, opplyser politiet. Deler av bebyggelsen rundt søppelskuret har fått varmeskader. Det er ikke meldt om noen som er skadd eller har fått i seg røyk.

