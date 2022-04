Pengebeslag etter motorshow-ulykken på Bjerke

Bil krasjet inn i tribune Bildet viser billettluka og personer som sannsynligvis får refundert penger etter at motorshowet på Bjerkebanen søndag kveld ble avbrutt. Politiet etterforsker nå arrangøren blant annet på bakgrunn av påstand om at det kun ble tatt imot kontant betaling under showet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB (Håkon Mosvold Larsen/NTB)