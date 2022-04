Bjerke-ulykken: Forbund mener sikkerhetsregelverk er for dårlig

Sju personer ble fraktet til sykehus etter en ulykke i Oslo søndag. Ulykken skjedde under et bilshow på Bjerke i Oslo, og et barn ble liggende under bilen som rygget inn i publikum. Ingen av de sju skal være livstruende skadd. Både bilføreren og arrangøren er blitt siktet i saken.

– Det er tragisk og vi håper for all del at det går bra med de som er skadet. Jeg synes det er grusomt, sier Petter Håkestad til NRK.

Håkestad skal ha leid plassen ved Bjerke travbane der arrangementet fant sted fredag, lørdag og søndag denne helgen. Han skal også ha varslet politiet fredag om arrangementet. Det er den tyske familien Aranis Klaas som utførte showet, og de har drevet det omreisende monstertruck- og bilshowet i over 40 år.

Petter Håkestad skal ha hjulpet familien med å finne plasser til arrangementet i Norge de siste fire-fem årene.

– Jeg kan bare si unnskyld. Unnskyld for denne ulykken. Jeg håper det beste for alle som er på sykehuset, sier Daniel Klaas til NRK.

Publikums sikkerhet

Der bilen rygget inn i publikum var det bare et sperrebånd og kjegler mellom publikum og bilene ifølge bilder og videoer fra arrangementet. Andre steder var det stålgjerder tett inntil publikum. Ifølge flere medier var det omtrent 800 personer til stedet, og flere av dem var barn.

Det har fått andre i lignende bransjer til å reagere.

Leder i Oslo Motorsport, Bjørn Gulbrandsen sier til Avisa Oslo at de bruker en kvart million på sikkerhet på deres motorsportarrangementer. I tillegg er det alltid ambulanse, brannbil og folk som er vant til å håndtere ulykker i motorsport til stedet.

– Vi har såkalte franske gjerder fire meter fra tribunene. Deretter følger et nytt gjerde en meter lenger fram, før det kommer betongblokker og halmballer – med en vekt på halvannen til to tonn, sier Gulbrandsen til avisa.

Til Tv2 sier medarrangør Stein Ødegaard at det ikke finnes krav eller regler for hva arrangørene må gjøre for å beskytte publikum.

– Det er ikke noe påbud om at vi må ha gjerder eller helsepersonell til stede, sier Ødegaard til Tv2.

Han understreker at de tenker mye på sikkerhet, og at de skal skjerpe sikkerheten på de kommende arrangementene som står for tur.

– Dette burde aldri ha skjedd, sier han til Tv2.

Sjåføren av bilen som kjørte inn i publikum under bilshowet på Bjerke ble mandag siktet for uaktsom kjøring. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Politiet skal varsles

Generalsekretær i Norsk Bilsportforbund, Hallgeir Raknerud forteller at forbundet har egne strenge krav til sikkerhet for bilsportarrangementene de arrangerer. Han mener imidlertid at lovkravene til bilshow som ikke er knyttet til forbund er utydelige.

– De faller litt mellom stoler, og denne typen arrangementer har i tillegg gått litt under radaren, sier Raknerud til Dagsavisen.

– Hvem mener dere burde ha ansvar for å godkjenne sikkerheten på slike arrangementer?

– Vi mener det er oss, alle som driver med dette burde vært knytta til et forbund, men det er opp til myndighetene. Det virker som om politiet og Statens vegvesen er uenig i hvem som har ansvaret, sier han.

Ifølge Statens vegvesen er det politiet som skal varsles i forkant av slike arrangementer, ikke Statens vegvesen. De har ansvar for organisert kjøring med motorvogn på lukket bane eller annet avsperret område.

– Arrangementet på Bjerke var ikke et motorsportarrangement som faller inn under motorsportforskriften. Helgens arrangement på Bjerke var mer et show med profesjonelle bilkjørere som kjører for å lage underholdning, ikke motorsport etter den nevnte forskriften. Derfor faller dette arrangementet under politilovens paragraf 11 om offentlige arrangement, sier seniorrådgiver Anette Hauge i Statens vegvesen.

Raknerud peker på at lovparagrafen om offentlige arrangementer gjelder alt fra demonstrasjonstog til feiringer, og at den ikke sier noe spesifikt om sikkerhet knyttet til et bilshow. Han viser til at regelverket forbundet har for sikkerhet for bilsport er omfattende.

– Det er alltid en risiko for uhell, men vi prøver å eliminere enhver mulighet for det og stiller derfor krav for å sikre publikum, sier han.

Loven om offentlige arrangementer åpner for at politiet kan gi tillatelse til arrangementet og sette vilkår.

– Vi har tiltro til at politiet kan gi beskjed om hvilke sikkerhetstiltak som nødvendig, sier Hauge i Statens vegvesen.

– Er det uklart hvem som har ansvaret for sikkerheten?

– Før sommeren 2021 var myndigheten for begge disse to typene arrangementer lagt til politiet. Sommeren 2021 ble den delen av myndigheten som gjelder konkurransekjøring på bane, trening til konkurransekjøring samt ferdighetskjøring for registrerte kjøretøy overført til Statens vegvesen. Det som ikke ble overført, ble liggende hos politiet. Vi mener det derfor er tydelig hvem som har ansvaret i hvilke saker, sier Hauge.

Det skal ha vært rundt 800 tilskuere på arrangementet da ulykken inntraff. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Innrømmer utydelighet

Sjåføren av bilen som rygget inn i folkemengden ble mandag sikta for uaktsom kjøring. Oslo-politiet sier i en pressemelding at de er i en tidlig fase av etterforskninga.

– Mener dere paragraf 11 i politiloven om offentlige arrangementer er tydelig nok som retningslinje for sikkerhetskrav til slike arrangementer?

– Politiloven paragraf 11 er ikke ment som en retningslinje for sikkerhetskrav. Det er flere lover som gjelder her, og det må vi undersøke videre og komme tilbake til. Loven er tydelig på at varsel skal gis i god tid. Det har de ikke gjort i denne saken, sier politiadvokat Bente Vengstad til Dagsavisen.

Ifølge politiet ble de varslet om arrangementet fredag – samme dag som arrangementet startet.

– Hva regner som god tid?

– I god tid, det ligger vel i ordet.

– Er det ikke klart i dag hvilke lover som omfatter et slikt arrangement?

– Det er klart hvilke lover som gjelder, men vi må undersøke det.

– Norsk bilsportforbund mener regelverket ikke er tydelig nok, og at ansvaret for sikkerhet faller mellom stoler. Bør det komme tydeligere retningslinjer og regelverk?

– Det burde kanskje det. Det er noe vi kommer til å undersøke, sier Vengstad.

Håper på Drammen-show

De tyske arrangørene har avlyst planlagte show tirsdag og onsdag på Øvrevoll i Bærum, og opplyst om at de som har kjøpt billetter kan få pengene tilbake.

Til Dagbladet sier Petter Håkestad at de håper de får muligheten til gjennomføre showet som er planlagt i Drammen på fredag.

Også han understreker at de vil bedre sikkerheten betraktelig til dette showet.

– De har sikkert hatt 3000 show i Norge i løpet av de 40 åra de har holdt på. Dette er første gangen det skjer en ulykke her i Norge sier han, til avisen.

