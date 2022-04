Brannvesenet: Har kontroll på skogbrann i Oslo

Området kalles Ringeriksflaka og ligger nordvest for Tryvannstårnet. Tryvann er et populært turområde i Nordmarka.

Omfanget av brannen skal være på over et mål, altså tusen kvadratmeter.

– Brannvesenet jobber videre på stedet. De har kontroll på brannen, men det vil ta noe tid å få slukket den. Estimert to til tre timer, skriver politiet på Twitter.

Brannvesenet rykket til brannen med flere ressurser.

– Jeg tror absolutt vi klarer å få kontroll, men utfordringen er at terrenget er veldig ulendt og kronglete til vannforsyning, sa vaktkommandør Tor Audunhus til VG i 12.40-tiden.

Politiet bisto i området med å få oversikt fra luften. Politiet skriver på Twitter at det ikke er klart per nå hva som er årsaken til brannen, og at det ikke er behov for evakuering.

