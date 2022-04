Mannen som er siktet for drap på Manglerud, påberoper seg nødverge

Mannen har erkjent å ha påført kvinnen i 30-årene skadene som førte til at hun døde, men sa i sitt første avhør en drøy uke etter drapet at han handlet i nødverge, skriver VG.

Det var like før klokka 12 om formiddagen 21. mars at mannen møtte opp på Manglerud politistasjon og sa at kona hans var død. I etterkant har det kommet fram at kvinnen var påført omfattende knivskader.

Den siktede ble denne uken fengslet i fire nye uker i Oslo tingrett. I kjennelsen kommer det fram at retten ikke tror på at kvinnen døde som følge av at ektemannen handlet i nødverge.

– Etter rettens syn er det videre en meget sterk grad av sannsynlighet for at siktede ikke handlet i nødverge, slik siktede har hevdet, heter det i kjennelsen.

Mannens forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, sier at hennes klient ikke erkjenner straffskyld for drap.

– Han erkjenner å ha forårsaket hennes død, men på grunn av det som fremkommer i kjennelsen, så er det ikke riktig å erkjenne straffskyld, sier hun.