To menn tiltalt etter grottefesten i Oslo i 2020

Det er VG som melder om at det er tatt ut tiltale mot to menn etter festen i et nedstengt tilfluktsrom på St. Hanshaugen natt til 30. august 2020.

Nødetater rykket ut til festen der opptil 200 mennesker hadde vært samlet inne i lokalene hvor et bærbart aggregat hadde utviklet kullos og fjernet luften. Flere mennesker ble kullosforgiftet, og fem personer ble omtalt som kritisk skadd, skriver avisen.

Opprinnelig var fem personer siktet etter festen. Nå er det tatt ut tiltale mot to av dem, mens forholdet er henlagt for de tre andre.

Det er ikke opplyst om hva de to mennene er tiltalt for.

– Jeg har ingen kommentar på nåværende tidspunkt, sier statsadvokat Daniel Sollie ved Oslo statsadvokatembeter til VG.

