Muslimsk Dialognettverk mener Sian bør ignoreres ved koranbrenning

– Vår oppfordring til ungdommer er alltid å ignorere slike hatefulle provokasjoner, og la hatet stå alene, sier Arshad Jamil, styreleder i Muslimsk Dialognettverk, til NTB.

Sian-leder Lars Thorsen sa til NTB onsdag at de har planer om å brenne Koranen fredag. Det er ikke kjent hvor dette eventuelt vil skje siden politiet ikke ga tillatelse til å gjennomføre en demonstrasjon utenfor Stovner politistasjon i Oslo fredag.

Jamil er lettet over denne beslutningen.

– Vi har i flere dager gått med høye skuldre og er lettet over beslutningen til politiet. Vi stoler på at politiet gjør sine vurderinger nøye og respekterer alltid deres avgjørelser.

[ Politiet nekter Sian å brenne Koranen utenfor Stovner politistasjon ]

Jamil sier at koranbrenning har marginal støtte i befolkningen, noe han er glad for.

– Ytringsfriheten skal alltid vernes om. Men når hatet kles i drakten til ytringsfrihet, så setter det oss alle overfor vanskelige dilemma, sier Jamil.

[ Svensk politi anmelder Paludan etter koranbrenninger ]

Den siste uka har det vært uro og opptøyer i Sverige i kjølvannet av at den omstridte danske politikeren Rasmus Paludan blant annet tente på koraner. Flere titalls politifolk og sivile ble skadd, politibiler og bygg ble satt i brann.

Saken fortsetter under videoen

– La det være klart, vi er alltid mot vold, uansett grunn og hvem som står bak. Men vi ser svært alvorlig på at noen ønsker å brenne Koranen for å formidle et budskap.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen