Psykolog: Tilfeldig hvem som får spesialundervisning

NRK skriver at det i Oslo i år var 132 søkere til 48 ledige plasser for barn med autisme og 31 søkere til 11 ledige plasser for barn med Asperger. Kommunen venter at antallet søkere vil øke i årene framover.

Barnepsykiater Trude Fixdal, som er avdelingsleder i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), sier at økningen viser at både skoler og foreldre er blitt flinkere til å vite hva de ser etter. Men det kan også være et tegn på at flere barn sliter på skolen enn før.

– Vi møter mange barn som egentlig ikke ville hatt behov for BUP hvis de hadde hatt noe mer fleksibel tilrettelegging på skolen, sier Fixdal.

Hun sier det i praksis er tilfeldig hvem som får spesialundervisning, enten på spesialskole eller som tilrettelagt undervisning. Økonomien styrer mye, sier hun.

Oslos skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) sier at de vil gå gjennom spesialundervisningen i osloskolen for å sikre at elever med vedtak om spesialundervisning får et likeverdig tilbud.

