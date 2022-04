Byrådet med gladnyhet om vannforsyninga: Nå spares dette friområdet

Arbeidet med ny vannforsyning til Oslo går sin gang, med sprenging av tunneler og bortkjøring av masse.

Mellom Huseby og Sollerudstranda bygges det en tunnel som skal lede overskuddsvann fra vannbehandlingsanlegget ut i fjorden når anlegget er i drift.

Foran skjema

Men Sollerudstranda skulle også brukes til å frakte masser fra Huseby, hvor det fraktes på lektere til Drammen havn hvor det skal brukes til utbygging av havna.

– Arbeidet på Huseby ligger foran skjema. Faktisk ett år, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav (MDG) til Dagsavisen.

– Det at fjellarbeidet på Huseby har gått raskere, gjør at vi ikke trenger å legge beslag på så mye av friområdet på Sollerud som opprinnelig planlagt, sier hun.

Kart som viser organiseringen av vannanlegget. (Oslo kommune)





Sollerudstranda ligger mellom Vækerø og Lysaker, og har fine strand- og turområder, som ville blitt sterkt berørt de neste årene.

– Poenget med å bygge en molo og skipe ut masser på Sollerud er blitt borte, når så mye av massene allerede er tatt ut på Huseby. Derfor kan det nødvendige riggarealet på Sollerud reduseres fra 50 til fem dekar, samtidig som vi frigjør det planlagte riggområdet i sjøen i strandlinjen. Det arealet som vi fortsatt legger beslag på er tidligere barnehage og en parkeringsplass, sier byråden.

Poenget med å bygge en molo og skipe ut masser på Sollerud er blitt borte. — Sirin Hellvin Stav (MDG)

Årsaken til at det blir mindre anleggsvirksomhet på Sollerudstranda er at mer masser blir fraktet på lastebiler fra Huseby til depotet i Lier, i stedet for å frakte det på lektere fra Sollerudstranda direkte til Drammen havn. En større del av massene blir dessuten tatt ut på Stubberud.

– Arbeidene på Huseby har gått raskere enn planlagt og det totale volumet av masser som skal tas ut på Huseby reduseres med 21 prosent grunnet designendringer og optimaliseringer i prosjektet. Transporten spres også over en større del av døgnet, takket være at det har blitt opprettet natt-deponi på Lier som gjør at masser kan tas ut på Huseby om natten når det er lite annen trafikk. I tillegg er det nå bestemt at tunnelen som skal forbinde vannbehandlingsanlegget på Huseby med resten av vann-nettet i byen, skal drives østfra. Disse massene blir tatt ut på Stubberud ved Alna og går rett på motorveien, framfor på Huseby, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Hellvin Stav (MDG) til Dagsavisen.

Vanninntak

I dag får 90 prosent av Oslos befolkning drikkevannet sitt fra Maridalsvannet. Forsyningen er sårbar, og det skal lite til må sette Oslos drikkevann i fare.

Staten påla Oslo kommune å sørge for at hovedstaden hadde en plan B når det gjaldt drikkevann.

Derfor bygges det et vanninntak fra Holsfjorden ved Vefsrud i Lier kommune. Fra Vefsrud skal det bygges en 19 kilometer lang råvannstunnel gjennom Lier, Hole og Bærum kommune, til Huseby vest i Oslo.

Men det er dyrt. Veldig dyrt å bygge.

Oslos nye vannforsyning skulle opprinnelig koste 12,5 milliarder kroner.

I fjor sommer ble det kjent at Oslos nye reservevannløsning vil koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått.

Det var denne sprekken som endte med at Lan Marie Berg (MDG) gikk av som byråd etter mistillitsforslag. Bakgrunnen for mistilliten var at et anbud om ny vannforsyning var blitt fem milliarder dyrere enn budsjettert, og at Berg hadde avventet å informere bystyret om kostnadsøkningen.

Mistillitsforslaget fikk med støtte av Rødt og Senterpartiet flertall den 16. juni. Raymond Johansen varslet at byrådet ville gå av om mistillitsforslaget mot Berg ble vedtatt. Oslo byråd varslet deretter sin avgang, og fortsatte som forretningsministerium. Berg gikk av som byråd 18. juni 2021, og ble erstattet av Sirin Hellvin Stav.

27 milliarder kroner

Men prisveksten stoppet ikke her heller.

I begynnelsen av juli 2021 kunne miljø- og samferdselsbyråd Sirin Hellvin Stav informerte bystyret om det nye kostnadsanslaget.

Rammen på hele prosjektet med å sikre vannforsyningen til Oslo innbyggere var nå beregnet til å koste 27 milliarder kroner.

Om «gladnyheten» for friluftsområdet ved Sollerudstranda får betydning når sluttsummen skal settes, har ikke Sirin Hellvin Stav klart for seg.

– Vi har først og fremst gjort disse endringene fordi det blir et bedre prosjekt, men vi tar selvfølgelig også med oss de besparelsene det gir, sier hun med et smil.

Ny vannforsyning til Oslo

Slik bygges det nye vannforsyningsanlegget til Oslo.

2020/2021: Oppstart på anleggsplassene ved Husebyjordet, Husebybakken skipark og Sollerudstranda er i gang fra høsten 2020.

2021-2024: Etablering av atkomsttunneler og fjellhaller på Huseby.

2021-2026: Råvannstunnel mellom Huseby og Holsfjorden. Tunnelboremaskin starter fra Vefsrud januar 2023, mens den fra Huseby starter i mars 2023.

2022: Oppstart av rigg- og anleggsarbeider på Stubberud og på Oset ved Maridalsvannet.

2022-2027: Tunnel for å føre drikkevann inn til Oslo fra vannbehandlingsanlegget under Husebyskogen.

2024-2027: Betongarbeider og tekniske installasjoner i vannbehandlingsanlegget.

2024: Oppstart av rigg- og anleggsarbeider i Bjølsendumpa.

2025: Oppstart av rigg- og anleggsarbeider på Disenjordet (Gransjordet).

2027: Testkjøring av vannbehandlingsanlegg og tunneler.

2028: Alle arbeider ferdige.

Kilde: Oslo kommune

