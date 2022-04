SV-forslag: – For Oslos del kan dette redde Fornebu-banen

– Staten har i Hurdalsplattformen sagt at de vil ta 70 prosent av store prosjekter. Vi mener det er for lite, og at den prosenten må økes til 80. Det vil løse finansieringen for Fornebubanen. Men også andre store kollektivprosjekter som ny T-banetunnel i Oslo, Metrobussen i Trondheim og Bybanen i Bergen, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) til Dagsavisen.

Sammen med andre SV-kolleger på Stortinget, har Fagerås sendt et representantforslag til Stortinget, hvor de altså foreslår at staten tar 80 prosent av store kollektivprosjektene i Norge.

– Forslaget går jo på hele landet, men for Oslos del kan dette redde Fornebu-banen, sier Fagerås.

Håper på regjeringsstøtte

– Vi regner med at forslaget vil bli behandlet før sommeren. Vi synes dette er et veldig godt forslag, som vi håper at regjeringspartiene også vil støtte, sier hun.

Dagsavisen har kontaktet Samferdselsdepartementet for svar til denne saken, men de har foreløpig ikke svart.

Fornebubanen. Arbeid ved Fornebuveien 50.

– Regjeringen sa i Hurdalsplattformen at de vil øke det statlige tilskuddet til 70 prosent, noe vi mener er for lite, sier hun.

Det er snart en uke siden det ble kjent at Fornebubanen vil sprekke med fire milliarder kroner. Nyheten kom da partene var i innspurten med forhandlingene av Oslopakke 3. Oslopakke 3 er Oslo og Vikens felles plan for store fremtidige prosjekter, som Fornebubanen, bygging av veier, tunneler og bruer, samt vedlikehold av kollektivtrafikken og sykkelveiutbygging.

Etter at milliardsprekken ble kjent, har forhandlingene om Oslopakke 3 trukket ut, og de er fortsatt ikke i mål med hvordan man skal finne penger til å finansiere Fornebubanen.

Må økes til 80 prosent

I januar ble det kjent at Fornebu-prosjektet hadde sprukket med tre milliarder kroner – med en endelig prislapp på 21,5 milliarder kroner. Nå beregnes totalsummen til 26,4 milliarder kroner.

Selv om byrådet og byggherre for Fornebubanen har advart mot det, har blant andre Høyre åpnet for å stoppe utbyggingen. Men SV mener løsningen bør være en annen.

– I dag betaler staten 66 prosent (reelt 58 prosent, fordi åtte prosent er øremerka reduserte bompenger). Vi vil ha andelen opp til 80 prosent, og la alle pengene gå uavkortet til kollektivt. Det kan redde Fornebubanen og gi et løft til store kollektivprosjekt over hele landet, sier Fagerås.

Med en prislapp på 25 milliarder kroner vil staten måtte ta 20 milliarder om deres andel av regningen ble økt til 80 prosent. Ved dagens ordning med reelt 58 prosent, må staten ut med 14.5 milliarder kroner.

Spent

Det er mye penger som står på spill. Og store konsekvenser om prosjektet som allerede er godt i gang stanses.

– Å stanse prosjektet nå er å gå baklengs inn i fremtiden, sier hun.

– Jeg er veldig spent på hva bystyret bestemmer seg for. Jeg er veldig redd for at hele prosjektet stanses eller utsettes, sier Mona Fagerås.

Hun er opptatt av å sikre at folk velger å reise kollektivt fremfor å velge bilen.

SV utelukker heller ikke at elbiler kan måtte betale mer i bomringen enn de gjør i dag. Stadig større andel elbiler gjennom bomringer, fører til mindre inntekter til Oslopakke 3, som er med på å finansiere store samferdselsprosjekter i Oslo.

– Det er en uunngåelig prosess som vil komme, sier hun.

Å stanse prosjektet nå er å gå baklengs inn i fremtiden. — Mona Fagerås (SV).

Oslo i kjempeskvis

Kostnadssprekkene både på Fornebubanen og i byggingen av reservevannkilde, setter Oslos økonomi under press.

– Den politikeren som tror på det første kostnadsoverslaget er veldig naiv, sier Mona Fagerås.

Mona Fagerås (SV (Vidar Ruud/NTB)

– I realitet så blir prisene doblet, sier hun.

Hun mener Oslo nå er kommet i en kjempeskvis, men at løsningen ikke er å bremse prosjektene.

– De har store kostnadsoverskridelser å forholde seg til, samtidig som de vet at kollektivtransport er viktig for byen. Også ut ifra klimahensyn. Skal vi nå klimamålene er vi helt avhengige av å bygge viktige kollektivprosjekt som Fornebubanen. Ellers nås ikke målene, sier Mona Fagerås.





Fornebubanen

Fornebubanen er en ny T-banestrekning som skal gå mellom Majorstuen i Oslo og Fornebu i Bærum. Reisetiden er estimert til 12 minutter.

Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune.

1919: Første forslag om forstadsbane

1939: Fornebu flyplass åpnet. Valget om å bygge flyplass heller enn boliger på Fornebu førte til at baneprosjektet ble lagt på is.

1990-tallet: Forslag om dobbeltsporet jernbane.

2003: Vedtak om å bygge automatbane mellom Fornebu og Lysaker.

2007: Vedtak om å ikke bygge automatbanen, men en bybane.

2011: Ruter anbefaler metro mellom Fornebu og Majorstuen.

2017: Etaten Fornebubanen etableres for å realisere prosjektet.

2020: Høytidelig byggestart på Fornebu 11. desember.

Byggetiden er anslått til om lag seks år. Etter planen skal banen stå klar for åpning i 2027 – Mandag 31. desember ble det varslet en utsettelse på minst seks måneder. Nå meldes det at ferdigstillelsen av Fornebubanen blir dessuten utsatt med ytterligere to år, og dermed må man skrive 2029 før den er ferdig.

Kostnadsrammen var beregnet til 16,2 milliarder kroner (2019). Nye beregninger i januar 2022 tyder på at prisen kan stige til 21,5 milliarder. Nå beregnes totalsummen til 26,4 milliarder kroner.

