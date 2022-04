Seks gutter kjent skyldig i gjengvoldtekt – dømt til fengsel

To av guttene medvirket til voldtekten ved å ta med seg fornærmede til et skur i et skogholt, hvor de overlot henne forsvarsløs til resten av vennegjengen.

Tre av guttene brukte vold og trusler for å skaffe seg seksuell omgang med jenta, som da var 15 år.

De samme tre guttene ble også funnet skyldig i noen uker før å ha medvirket til voldtekt overfor den samme jenta.

En sjette gutt i vennegjengen, også han på gjerningstidspunktet bare 16 år gammel, ble funnet skyldig i grov voldtekt av samme fornærmede i den samme tidsperioden.

Betinget

I mai i fjor ble de seks guttene kjent skyldig av tingretten for grove voldtekter mot jenta.

Tre av de tiltalte ble dømt til ubetinget fengsel i 60 dager, samt 420 timers samfunnsstraff. De tre siste er dømt til henholdsvis 360, 360 og 417 timers samfunnsstraff. Samtlige anket straffen.

I lagmannsretten ble guttene dømt til langt strengere straff:

* To er dømt til fengsel i fire år, der tre år og to måneder er betinget med en prøvetid på tre år.

* En er dømt til fengsel i fire år og tre måneder, der tre år og fire måneder gjøres betinget med en prøvetid på tre år.

* En er er dømt til fengsel i tre år, der to år og fire måneder gjøres betinget med en prøvetid på tre år.

* To er dømt til to år og tre måneder i fengsel, hvorav ett år og ti måneder gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Diskusjon om fengsel

Lagmannsretten reduserte straffens utgangspunkt vesentlig for alle guttene fordi de ikke var mye over kriminell lavalder.

Lagmannsretten drøftet om fengselsstraff kunne idømmes, med henvisning til at utgangspunktet etter norsk rett er at barn ikke skal idømmes fengselsstraff. Retten kom til at fengselsstraff var særlig påkrevd for alle de seks tiltalte.

I tillegg til fengselsstraffen ble de dømt til å betale til sammen 1,15 millioner kroner i oppreisning til fornærmede.