Siktede i Manglerud-drapssak avhørt i sju timer

– Han har forklart seg og svart på de spørsmålene som politiet hadde. Min klient erkjenner å ha forårsaket konas død, men han har ikke kommet med en uforbeholden tilståelse, sier mannens forsvarer, Aase Karine Sigmond, til Dagbladet.

Hun sier videre at mannen er sterkt preget av det som skjedde, men at han ønsker å samarbeide med politiet for å få en oppklaring i saken.

Det var mandag 21. mars at en kvinne i slutten av 30-årene ble funnet død i en leilighet i Rugveien på Manglerud i Oslo. Siktede meldte selv fra om dødsfallet.

