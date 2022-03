Ni av ti ganger kommer Lars Jakob seg for seint av gårde til skole og aktiviteter

– Hvem har ansvaret, dersom det tilstøter han noe der han for eksempel står og venter i januar mørket på en parkeringsplass på Tøyen? Er det taxiselskapet, Samres, Ruter, eller Oslo kommune?, spør Lise Lundh.

Hun er mor til Lars Jakob, og er frustrert etter at sønnen gang på gang opplever at transporten hans til skole eller andre aktiviteter ikke kommer til planlagt tid.

Etter nyttår fikk Lise Lundh et brev fra Ruter med informasjon om at transport til sønnen var vedtatt av Oslo kommune til å være gratis, det vil si uten egenandel ved bruk at TT-kort, til videregående skole og avlastning. Lars Jakob har Downs syndrom og er hørselshemmet, og logistikk er en utfordring i en hektisk hverdag. Men for å slippe egenandel, må transporten hans bestilles via kjørekontoret DRT Solutions, som er del av det svenske konsernet Samres.

Lise Lundh og sønnen Lars Jakob. (Tom Vestreng)

Oppdrag

DRT Solutions er firmaet som har fått i oppdrag av kommunen å være et mellomledd mellom taxiselskapene med henhold til TT-reiser for innbyggere i Oslo som har funksjonsnedsettelser.

– Jeg reagerer på at kommunen baserer slike tjenester til barn og unge med store funksjonsnedsettelser på anbudsrunder. Firmaene som har vunnet anbudsrundene klarer ikke å utføre tjenestene. Dette går ut over svært sårbar ungdom og allerede overbelastede familier, sier Lise Lundh.

I dag innvilges en kvote TT-enkeltreiser per år, og hver tur koster 64 kroner i egenandel for de som er over 18 år.

– For å slippe egenandelene, som blir mye penger etter hvert, må vi derimot bruke Samres som mellomledd – vi kan ikke bestille direkte hos taxiselskapet som vi gjør ellers. Hvorfor er det slik?, spør hun.

Ikke imponert

– Jeg tenkte at jeg fikk gi det en sjanse. Det var jo penger å spare, i og med at jeg slapp å betale egenandel for hver tur.

Men hun er ikke imponert.

– Et makkverk av en ordning, sukker hun, og kikker på telefonen for å sjekke om det er noen meldinger fra sønnen.

– Jeg venter på Lars Jakob, som i dag tar T-banen hjem fra logoped. Jeg prøver å lære ham det, sier moren og smiler.

Siden de begynte med å bestille turer gjennom Samres, har Lise Lundh dokumentert hver eneste tur og avvik.

90 prosent avvik

Det har vært avvik på over 90 prosent av de bestilte turene, sier hun, og viser alle loggene.

– Det fungerer nesten aldri. Her har funksjonshemmede blitt satt ut på anbud, slik det var da Oslo kommune satte ut avfallshåndteringen på anbud. Søpla ble ikke hentet til avtalt tid det heller, sier hun sarkastisk.

– Da tok kommunen til fornuft og sparket selskapet, sier hun.

Lars Jakob er en kløpper til å sage ved. (Privat)

I en av loggene Lundh har notert står det om en episode der Lars Joakim skulle hentes på skolen:

«25.01.22: Skolen ringer 20 minutter etter avtalt hentetid og gjør meg oppmerksom på at gutten min fortsatt står og venter utenfor skolen. Ingen bil har kommet. Han mister denne dagen halve logopedtimen sin. Sjåføren beklager og sier han hadde fire ulike elever fra fire ulike skoler og som skulle til fire ulike destinasjoner – på ett oppdrag.»

– De evner ikke å utføre oppgaven, sier hun.

– Stadig kommer han for sent til avtaler og skoletimer på grunn av bestilt transport som ikke kommer når den skal. Jeg hadde ikke sagt noe om det var snakk om fem minutter. Men som regel er 20 minutter, og han har også stått i opptil en time på en parkeringsplass på Tøyen en januarkveld.

Lundh forteller at Lars Jakob gleder seg til hver skoledag.

– Han blir fortvilet når bilen ikke kommer og han kommer for seint til skolen, men han vet ikke hvordan han skal få klaget på tjenesten til kommunen. Det er vanskelig selv for meg, sier Lise Lundh.

Klager

Selv om Ruter overtok ansvaret for driften av ordningen i januar 2021, og de sier til Dagsavisen at det ikke er gjort endringer for kundene etter at de overtok.

– For å reise med spesialbil eller med faste reiser, for eksempel til skole, må kundene nå som før, bestille reisen via kjørekontoret DRT Solutions. (Samres). Kjørekontoret planlegger reisene, som utføres av transportselskapene. Hva gjelder faste reiser til og fra skole er det skolen som bestiller reisen hos DRT Solutions. Det betales ikke egenandel for å reise med faste reiser til skole. For å reise til fritidsaktiviteter er det reisetypen «fritidsreiser» som benyttes. Da bestiller kunden selv reisen direkte hos et av taxiselskapene Ruter har avtale med. Man må betale egenandel for å reise med fritidsreiser, og man får en årlig kvote som også for 2022 er fastsatt til 150 reiser, skriver pressevakt Øystein Dahl Johansen i en e-post til Dagsavisen.

Lise Lundh har klaget på forsinkelser og rot, men ikke fått noe svar.

– Jeg har klaget til TT-ruter – som er klageinstans. De svarer med automatisk mail at de håper å kunne komme tilbake til meg i løpet av tre uker, siden de har stor pågang. Her er det snakk om tryggheten til funksjonshemmet ungdom i Oslo sentrum, sier hun, mens det går i døra, og Lars Jakob kommer inn.

Han hilser blidt, før han går inn på rommet sitt for å skifte til treningsutstyr.

– Han elsker å bokse, sier moren om sin aktive sønn, som også turner i Oslo turn, Spesial Olympics og spiller trompet.

Lars Jakob er glad i å sykle. (Privat)

Lars Joakim er avhengig av transport for å komme seg rundt.

– Når vi bestiller direkte fra Oslo Taxi, kommer bilen nesten alltid til riktig tidspunkt. Og det går an å klage til dem når noe uheldig skjer. Men når vi må bestille via Samres går det meste på tverke, og det finnes i realiteten ikke noen klageinstans. Han har kommet for seint på skolen 9 av 10 ganger, sier hun oppgitt, og kikker bort på sønnen.

Ber politikere ta tak

Lise Lundh har i sin fortvilelse sendt et brev til Marianne Borgen (SV).

– Det er ikke sendt til henne som ordfører, men som medlem av Helse- og sosialutvalget i bystyret. Den eneste tilbakemeldingen jeg har fått, er at brevet er mottatt, sier hun.

Hun føler at mennesker med funksjonsnedsettelser i realiteten blir sett på som annenrangs borgere, og at de blir en salderingspost.

– Jeg vil utfordre kommunen til la være å sende ut slike tjenester til barna våre på anbud, for deretter å følge så dårlig opp. La oss bestille direkte fra taxiselskapene, og velge selskap som andre folk. La disse barna – som har mer enn nok utfordringer – få slippe å sitte i bil i opptil en time rundt i byen før de kommer seg på skolen om morgenen – fordi disse ubrukelige selskapene altså skal tjene penger på dem, avslutter Lise Lundh, på vegne av sønnen.

Inviterer til møte

Både Samres og Ruter er forelagt Lise Lundh og sønnens opplevelser av transporttjenestene.

Samres svarer at det er Ruter som er rett instans, og de svarer slik til Dagsavisen via pressevakt Øystein Dahl Johansen:

– Vi opplever dessverre utfordringer med avvik og forsinkelser innimellom, og vi følger opp transportselskapene tett for å sikre at kvaliteten er så god som må være for kundegruppene i tilrettelagt transport.

Selve ordningen, og hva TT-reiser kan benyttes til, er det Oslo kommune som bestemmer. Også antallet reiser, hvilke reiser man må betale egenandel for, og kostnaden på egenandelen er det kommunen som fastsetter. Innbyggerne søker til sin bydel, som behandler søknaden og innvilger reisetype etter behov. Her er det ingen endring fra tidligere, skriver Johansen i e-posten til Dagsavisen.

– Ruter skjønner at det er frustrerende når kunder og pårørende opplever at transporten ikke går som den skal. Heldigvis er det slik at som oftest går transporten bra. Derfor svarte åtte til ni av ti spurte i kundetilfredshetsundersøkelsen høsten i 2021 at de var svært fornøyd eller ganske fornøyd med TT, fortsetter han.

– Imidlertid er tilrettelagt transport (TT) en ganske kompleks tjeneste, fordi den skal svare på svært ulike og svært viktige behov hos kundene. Den omfatter ulike reisetyper og tilrettelegginger, ulike måter å bestille reisene, ulike krav til egenandel og regler knyttet til hvor reisen kan gå.

Han sier Ruter gjerne tar et møte med Lise Lundh for å oppklare misforståelser om hvordan TT-ordningen skal benyttes.





