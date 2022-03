Oslo-lærere bekymret for om de klarer å ivareta ukrainske skoleelever

Innvandrertette bydeler øst i Oslo ble spesielt hardt rammet av koronapandemien, og skolene sliter fortsatt med å følge opp sårbare barn, skriver Klassekampen.

Lektor Simon Malkenes peker på at pandemien avslørte beredskapshullene i skolen.

– De må fylles igjen for å håndtere den nye krisen som krigen i Ukraina har utløst, sier Malkenes, som også sitter i sentralstyret i Utdanningsforbundet.

[ Reagerer på Oslos flyktningbrakker: – Dette må være et bedre valg ]

Etter at Oslo ble bedt om å ta imot 2.000 ukrainske flyktninger har han blitt kontaktet av lærere som er bekymret for om de klarer jobben med å ivareta flyktningbarna på en god måte.

Særlig gjelder dette lærere ved skoler i Oslo øst som allerede har store utfordringer fra før. Lærerne er redde for at disse forsterkes hvis de må ta imot et stort antall ukrainske barn.

– Å lære av pandemien ved å ta hensyn til dette bør være en faktor når en nå planlegger for at skolene skal ta imot familier og barn på flukt, sier han.

Saken fortsetter under videoen

Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo skriver i en epost til avisa at skolene får løpende informasjon om hvilke tilskudd som er aktuelle for de ulike mottaksfasene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen