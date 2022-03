Reagerer på Oslos flyktningbrakker: – Dette må være et bedre valg

Etter 20 års drift ble Refstad ankomst- og transittmottak nedlagt i august 2020. I dag eies bygget av Statsbygg, og er inkludert i Helse Sør-Øst sine planer for Aker sykehus.

Mottaket på Sinsen har 90 rom, og har plass til inntil 450 flyktninger.

[ Irina (37) begynte å jobbe som frivillig rett etter at hun kom til Norge: – Jeg kunne ikke sitte stille ]

Industriområde

Onsdag gikk BU-lederen i Bydel Stovner Rashid Nawaz (Ap) ut i Dagsavisen og mente det er skammelig at flyktningene skal bo i det han anser som et øde industriområde på Rommen.

– Der er jeg enig med Rashid Nawaz. Det må være bedre å plasser dem i sentrale områder der folk bor, og ikke i et industriområde, sier BU-medlem Jon Sandven til Dagsavisen.

– Nå vet jeg ikke eksakt hvor på Økern det er tenk å sette opp brakker, men de aktuelle tomtene ligger midt i støyende industriområder, sier han.

– Her finnes lekeplasser både ute og innendørs, og det er fasiliteter for helsetjenester. Dette må være et bedre valg ennå sette opp brakker. Det står også en tom barnehage rett ved som må kunne brukes, sier Jon Sandven.

[ Vi må spare vann, mens Oslos drikkevann lekker. Nå ber Høyre byrådet om å ta grep ]

Orientert

Han forteller at bydelsutvalget (BU) i Bydel Bjerke ble orientert i forrige uke om hva som skulle komme.

– Jeg skjønner at her er det hastverk, men min følelse er at her skjer det over hodet på bydelen, sier han.

Jon Sandven (Rødt) stusser over hvorfor ikke det nedlagte transittmottaket på Sinsen kan brukes til å ta imot ukrainske flyktninger. (Privat)

Han sier til Dagsavisen at han har prøvd å få svar på hvorfor ikke mottaket i Sinsenveienikke kan brukes.

– Jeg spurte bydelsadministrasjonen om dette i forrige uke, og de var oppgitte og hadde ingen gode svar. De har ingen innflytelse på dette. De sliter også med å skaffe boliger, da bydelen har få kommunale boliger, sier han.

Jeg skjønner at her er det hastverk, men min følelse er at her skjer det over hodet på bydelen. — Jon Sandven (Rødt)

– Jeg stusser også hvorfor ikke nedlagte Ammerudhjemmet kan brukes. Sykehjemmet ble nedlagt ved nyttår, og er vasket og klar for bruk, sier han.

Leder av BU i Bydel Bjerke, Lars Erik Fuglesang ser problemstillingen Jon Sandven reiser.

– Jeg var på mottaket da de stengte, og da var det veldig slitt, sier han til Dagsavisen.

– Sånn sett er det kanskje bedre å ønske de ukrainske flyktningene velkommen i nyere brakker. Ulempen på Økern kontra Sinsen er at det nok er bedre uteområder på Sinsen i forhold til Økern, som ligger i et mer øde område på Økern, sier han.

Bydelen har tre hoteller, og Fuglesang mener at dette ville vært et bedre alternativ enn brakker.

– Vi har for eksempel Hotell 33, som var Standard telefon og kabelfabrikks og administrasjonsbygning, Vi regner med å ta imot et 70-tall flyktninger, og det må være ideelt å plasser dem her. Her vil de også få servert mat, sier han.

Bydel Bjerke skriver i en e-post til Dagsavisen at de ikke har hatt muligheten til å innvirke på plasseringen av mottak.

– Adressen vi har fått oppgitt er Økern Torgvei 3 og at det er Hero som skal drifte. Vi venter fortsatt på kontaktinformasjon til den som skal fungere som mottaksleder, skriver spesialkonsulent kommunikasjon og politisk styring, Tommy Granli Muniz.

– Hvorfor det som tidligere het Refstad transittmottak ikke har blitt tatt i bruk, er uvisst for bydelen. Det er Statsbygg som er eier. Bydelen har spilt inn Refstad som et mulig alternativ i ulike fora, men det er UDI som er ansvarlig for opprettelse og drift av mottaksplasser, skriver han videre.

Hero, som skal drifte mottaket på Sinsen, sier til Dagsavisen at de gjerne kunne brukt det tidligere mottaket i Sinsenveien.

– Vi har tatt innledende kontakt med huseier vedrørende bruk. Vi kunne fint ha brukt Sinsenveien 76. Det er et egnet sted og det ville blitt en god løsning. Bygget er i god stand, og vi kunne raskt fått det klart til å ta imot flyktninger, sier kommunikasjonssjef Arnfinn Nordbø i Hero til Dagsavisen.

Vi var i kontakt med Statsbygg vedrørende bruk. Vi kunne fint ha brukt Sinsenveien 76. Det er et egnet sted og det ville blitt en god løsning. Bygget er i god stand, og vi kunne raskt fått det klart til å ta imot flyktninger. — Arnfinn Nordbø, Hero

– Men det ville vært avhengig av om de ville leie ut, og vi har ikke fått noe svar på dette ennå. Vi har også hatt dårlig tid på å snu oss rundt. Vi fikk beskjed fra UDI fredag, og måtte ha tilbudet klart mandag, sier han videre.

Hoteller, som BU-leder Lars Erik Fuglesang tar til orde for, ville også vært aktuelt for Hero.

– Det er mange bygg vi kunne vært interessert i. men det avhenger om de vil leie ut til oss, og om de har anledning til det, sier Arnfinn Nordbø.

Hero gikk ikke aktivt ut og ba huseiere om forslag.

– Men flere kom til oss, samt at vi tok kontakt med noen vi kjente fra før, sa Nordbø til Dagsavisen onsdag.

– Dette er i hovedstaden, og vi skal gjøre det vi kan for at de skal ha det fint i den tiden de oppholder seg der. Vi må minne om at dette er en akuttløsning, og alternativet er sovesaler, og dette er et mye bedre alternativ, sa Nordbø onsdag.

Han er også åpen for å ta i bruk Ammerudhjemmet.

– Vi ville også kunne vært interessert i å leie sykehjemmet som nevnes (Ammerudhjemmet), men som sagt var vi avhengige av innspill/forslag fra de som eier bygningene. Vi tar gjerne dialog med dem nå, om de ønsker, sier han.

[ Politiet: Minst 9.000 flyktninger fra Ukraina er ankommet Norge ]

Vil kjøpe boliger

Bydel Bjerke har få kommunale boliger og får å møte mer permanent bosetting av flyktninger, ønsker bydelen at kommunen skal kjøpe opp 10–20 av de nye leilighetene som bygges i bydelen.

BU-leder i Bydel Bjerke, Lars Erik Fuglesang (Ap). (Privat )

Derfor har BU-leder i Bydel Bjerke, Lars Erik Fuglesang (Ap), sendt et brev til byrådsleder Raymond Johansen, hvor han foreslår dette.

«Oslo kommer til å leie lokaler til Ukrainaflyktningene i årevis framover, både fra institusjoner, men også private. En del av disse boligene bør bli kjøpt av kommunen nå, brukt av flyktningene i noen år, men så tilfalle bydelene til varig bruk. Vi i Bjerke bydel mangler uansett 50–60 kommunale boliger de neste årene. Vi klarer ikke skaffe nok sosialboliger og andre boliger til brukere i bydelen som det er i dag. Vi er på desperat leting etter boliger, men møter motstand hos Boligbygg som virker skeptiske til å kjøpe enkeltstående leiligheter i nybyggprosjekter i vår bydel. De sier de ikke vil kjøpe enkeltstående leiligheter i blokker, for administrasjonskostnadene blir for høye, og vil heller klumpe leiligheter sammen for lettere administrasjon. Det er ikke smart av flere grunner, skriver han og nestleder Hans Husum (SV) i e-posten til byrådslederen, der de ber kommunen kjøpe 10-20 av de nye leilighetene.

– Det er flere byggeprosjekter som er klare for innflytting, eller som nærmer seg innflytting. Blant annet på Ulven. Kjøp av leiligheter vil være en vinn-vinn, sier BU-lederen.

Det er flere byggeprosjekter som er klare for innflytting, eller som nærmer seg innflytting. Blant annet på Ulven. Kjøp av leiligheter vil være en vinn-vinn. — Lars Erik Fuglesang (Ap); BU-leder Bydel Bjerke

Også Rødt Jon Sandven støtter forslaget.

– Bydel Bjerke er vel den bydelen hvor det bygges mest nytt. Det er dyrt å komme inn på det private markedet, så oppkjøp av leiligheter er et bra forslag. Men jeg er mer for å kjøpe om noen leiligheter her og der for å få mer spredning i de kommunale boligene, fremfor å kjøpe opp mange i samme blokk, sier han.

– Jeg er enig med Sandven at vi ønsker ikke flere «gettoblokker» ala Sinsen med vårt forslag. Det er mer ment som et forslag å kjøpe opp på flere steder for blant annet å sørge for god integrering, avslutter han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen