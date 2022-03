Vi må spare vann, mens Oslos drikkevann lekker. Nå ber Høyre byrådet om å ta grep

Denne uka skrev Dagsavisen om at nær 40 prosent av Oslos drikkevann lekker ut før det når kjøkkenkrana. Samtidig er byens befolkning blitt bedt om å spare på vannet, fordi fyllingsgraden i byens drikkevannkilder er for lav.

I Oslo er det lite utstrakt bruk av vannmålere, og forbruket blir fakturert etter størrelsen på huset eller leilighetene.

Så bor du i en husstand med flere personer, familie, betaler du like mye som den identiske leiligheten ved siden av deg, men som bare er en person i husstanden.

Det vil Høyre ha en slutt på.

– Det er ikke riktig at de som bruker lite vann skal betale like mye som de som bruker mye, sier Anne Haabeth Rygg (H) til Dagsavisen.

Høyres Anne Haabeth Rygg etterlyser en vannmålerstrategi fra byrådet. (Aslak Borgersrud)

Rygg synes det er rart at kommunen er så lite opptatt av vannmålere.

– I en tid hvor vi blir bedt om å spare på vannet, og hvor 40 prosent av vannet blir borte før det når kjøkkenkrana, burde det være i alles interesse, sier hun.

Hun mener at ved installasjon av vannmålere ville vi fått et er bevisst forhold til vannforbruket. Og at det er lettere å lokalisere lekkasjer når man kan enkelt se hvor mye vann som kommer inn, og hvor mye som går ut.

11 spørsmål

Anne Haabeth Rygg ivrer for vannmålere, og tok opp spørsmålet med byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG), i form av 11 skriftlige spørsmål i november i fjor.

Blant annet spør hun om hvor mange vannmålere det er i Oslo i dag, hvordan byrådet vil redusere vanntapet i kommunens eget ledningsnett, hva prisen på vannmålere er, hvor mye vann som går tapt årlig, og om byråden det er et selvstendig poeng at vannforbruket i Oslo reduseres?

Svar fikk hun 2. februar.

«Det er i dag ikke mulig å anslå hvor mange husholdninger (eneboliger, sameier, borettslag osv.) som har egen vannmåler. I Vann- og avløpsetatens datasystemer er det registrert 2.303 vannmålere. En vannmåler kan dekke fra en enkelt husholdning til flere titalls husholdninger i et borettslag eller sameie. Antallet husholdninger med egen vannmåler utgjør imidlertid en svært liten andel av det samlede antallet husholdninger på ca. 329.000», svarer byråden på det første spørsmålet.

I dag er det bare næringsvirksomheter som er pålagt å måle sitt forbruk av drikkevann, så derfor er det vanskelig å nøyaktig vite hvor mye som brukes, og hvor mye som lekker ut.

«Det Vann- og avløpsetaten vet sikkert, er hvor mye vann som produseres i vannbehandlingsanleggene, og hvor mye vann som brukes i næringsvirksomhetene. Ut fra beregninger og erfaring antar Vann- og avløpsetaten at vanntapet fordeler seg likt på offentlige og private ledninger», svarer Stav videre.

Høyre-politikeren vil i etterkant av svarerne fra byråden fremme et privat forslag overfor bystyret, hvor hun ber byrådet utarbeide en egen strategi for vannmålere i Oslo.

– Vannmålere er klokt verktøy for å få ned forbruket og tapet av vann. Vi må bort fra dagens praksis, der kommunen kjøper målere billig, og tilbyr dem dyrt til byens innbyggere. Det må lønne seg å ikke sløse med vannet, sier hun.

Vannmåler er lite brukt i Oslo, men er obligatorisk i blant annet Drammen. (Tom Vestreng)

Forbrukerbasert

Byrådet har ingen umiddelbare planer om obligatoriske vannmålere i Oslo. Men byråd Sirin Stav er positiv til vannmålere.

– Alle abonnenter som ønsker det, kan inngå avtale med VAV om forbruksbasert vannavgift og få vannmåler montert. Jeg er i utgangspunktet positiv til økt bruk av vannmålere, fordi koblingen mellom forbruk og betaling kan gi økt motivasjon til å redusere vannbruken. Derfor vil jeg se på mulighetene til å øke bruke bruken av vannmålere i Oslo. Jeg er imidlertid ikke sikker på om det hensiktsmessig å gjøre bruk av vannmåler obligatorisk. Før vi vurderer hvordan vi best kan øke bruken av vannmålere framover, ønsker jeg blant annet å se erfaringer fra forsøksprosjekter som VAV gjennomfører, skriver byråden i en e-post til Dagsavisen.

Oslos byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG) har ingen planer om mer bruk av vannmålere i Oslo. (Hanna Johre/NTB)

En vannmåler kan dekke fra en enkelt husholdning til flere titalls husholdninger i et borettslag eller sameie.

– Antallet husholdninger med egen vannmåler utgjør imidlertid en svært liten andel av det samlede antallet husholdninger på ca. 329.000. Blant etatens næringskunder (dvs. alle som ikke er private husholdninger) er vannmåler hovedregelen, sier hun videre.

– Vi bruker store penger, mye energi og kjemikalier på å rense vann til drikkevannskvalitet. Derfor er det uansett bra å redusere det totale vannforbruket vårt, slik vannmålere potensielt kan bidra til, sier Sirin Stav.

Mer rettferdig

– Hadde alle husstander hatt vannmålere ville det vært lettere for oss å ha kontroll på hva som er reelt forbruk og hva som er lekkasjer. Og det ville vært mer rettferdig for forbrukerne som ville bli fakturert for faktisk forbruk, sier avdelingssjef Sigurd Grande i Vann og avløpsetaten til Dagsavisen.

Avdelingsdirektør Sigurd Grande i Vann og avløpsetaten. (Tom Vestreng)

Men han har likevel ingen tro på at vannmålere er hele løsningen for å finne lekkasjene.

– Vi har mer tro på det prosjektet vi har i dag vil gi oss raskere resultater, hvor vi deler opp byen i soner, og overvåker de sonene med et unormalt vannforbruk hjelp av sensorer som utplasseres på ledningsnettet. Dette vi hjelpe oss å finne lekkasjene mer effektivt, sier han.

Oslo har i dag 56.000 abonnenter på vann for 329.000 husstander, det vil si at i en boligblokk med mange leiligheter er det en måler der hvor vannet kommer inn.

– Det er ikke mange av de store byene i Norge i dag som har vannmålere. Om vi skal få det er et politisk spørsmål. Men jeg vil tro at i en by som Oslo, som er bygd ut over mange år, og med mye gammel bygningsmasse vil det være kostnadskrevende å ettermontere vannmålere i hver enkelt leilighet, sier Grande.

Sjefingeniør i Vann- og avløpsetaten Lars Wermskog mener at vannmålere er en god vei å gå.

– Vi holder nå på med et pilotprosjekt i Vav som har som mål å se hva effekten av vannmålere er. Dette skal være ferdig i neste måned, I dag betaler man etter størrelsen på boligen, og for den enkelte husstand kan det være mer hensiktsmessig og rimeligere å betale for eksakt forbruk, sier han.

Personvern

Janus Hartmeyer Christensen i danske Niras, som er Skandinavias ledende rådgivende ingeniørselskap, jobber tett med Vann og avløpsetaten for å få ned vanntapet. Han mer vannmåler er et viktig verktøy.

– Vannmålere er en av forutsetningene som kreves for god aktiv lekkasjekontroll og vannbalanserapportering. For å gjøre en strukturert innsats mot vanntap, er det nødvendig å kunne sammenligne områder og se utviklingen. Dette må baseres på faktiske data og ikke estimerte (stipulerte) data, sier han til Dagsavisen.

– Du kan få noen ut av veien uten forbruksmålere, for eksempel med oppdeling i seksjoner og trykkreduksjon – dette har blitt gjort i mange år i England. Men forbruksmålere er pålagt å få kunnskap om hvor mye vann som går tapt og hvor de aktivt skal lytte etter lekkasjer – de reduserer ikke lekkasjen i seg selv, men gjør lokaliseringen av lekkasjer mer effektiv, sier han videre.

Han mener vannmålere også er et spørsmål om personvern.

– Jeg vet ikke om diskusjonen om målere i Norge, men i England har du også en diskusjon om personlig frihet og GDPR (EUs personvernlov). Men ingen stiller det samme spørsmålet om elektrisitet eller gass – du tenker på vann som en fri ressurs, men det er det ikke, sier han.





