Her skal ukrainske flyktninger bo i brakker: – Det er skammelig

– Her kommer det sårbare mennesker, som har måtte flykte fra hjemmene sine, og reise til det uvisse på grunn av en meningsløs krig. Da er det feil av oss som vertskap å tilby dem uverdige forhold, sier Rashid Nawaz til Dagsavisen.

Han er lederen av bydelsutvalget (BU) på Stovner. Bydel Stovner er beredt til å ta imot 100 ukrainske flyktninger, men BU-leder Rashid Nawaz (Ap) mener det er skammelig at flyktningene skal bo på et brakkerigg i det han mener er et øde industriområde.

Formannsbrakken skal stå klar for flyktningene 1. april, og skal plasseres like ved Grorud brannstasjon og Rommen T-bane. Mottaket er en del av akuttinnkvartering Utlendingsdirektoratet (UDI) har planlagt for flyktningene som kommer. Det er Hero Norge AS som har kommet med tilbudet, og har ansvaret for drift. De svarer på Nawaz’ påstander lenger nede i saken.

Her skal 1410 flyktninger bo på akuttmottak:

Formannsbrakke på Rommen – 146 personer

Formannsbrakke på Alna – 212 personer

Formannsbrakke i Nydalen – 166 personer

Formannsbrakke på Økern – 106 personer

Thon hotell Panorama – 380 personer

Thon hotell Munch – 400 personer

(I tillegg har UDI et midlertidig akuttmottak på Scandic Helsfyr som driftes av Link AS)

Mottaket på Nydalen, Rommen og Økern skal stå klart 1. april, og mottaket på Alna blir klart 20. april.

«Skammelig»

– Det er skammelig, og jeg håper UDI revurderer sitt valgt. Flyktningene bør bo der andre folk bor, sier Nawaz ettertrykkelig.

Det er Hero Norge AS som har valgt plassering, og levert tilbudet til Utlendingsdirektoratet. BU-leder Rashid Nawaz reagerer på at bydelen ikke ble tatt med på råd om hvor mottaket i bydelen burde ligge.

– Vi sitter på lokalkunnskapen, og det er flere tomter i bydelen som hadde egnet seg bedre. Men vi er ikke spurt, sier han.

– Området hvor det skal settes opp brakker er ikke et sted å være for barn. Det er et «slumområde», sier han.

Politiker BU-leder Rashid Nawaz på området på Rommen hvor det skal settes opp brakker for å kunne ta imot inntil 106 ukrainske flyktninger. (Mimsy Møller)

Han var senest tirsdag i kontakt med partikollega, og byrådsleder Raymond Johansen, om situasjon.

– Han viste forståelse og fortvilelse over situasjonen. Her er det staten som ikke har gjort jobben sin, sier han.

– God standard

Dagsavisen har vært i kontakt med UDI om denne saken, men de viser til Hero for svar på forholdene ved flyktningbrakkene.

– Brakkene på Rommen blir plassert på et ganske tomt område med få bygninger, det skal legges gress rundt og vi skal få på plass utemøbler. Vi kjenner oss ikke helt igjen i den beskrivelsen av området som BU-lederen kommer med, og vi vil informere om at disse boforholdene kommer til å være veldig gode, sier kommunikasjonssjef i Hero mottak, Arnfinn Nordbø.

Alle brakkene består av rom for to personer på mellom 18–25 kvadratmeter, og er enten helt nye eller opptil seks år gamle. Det er køyeseng, eget bad, kjøkkenkrok, WiFi, entre med garderobe, skrivebord og stoler i rommet. Det er også fellessaler og fellesvaskeri i brakkene. Letthus som blir betjent av personale, skal også settes opp utenfor.

– Dette er i hovedstaden, og vi skal gjøre det vi kan for at de skal ha det fint i den tiden de oppholder seg der. Vi må minne om at dette er en akuttløsning, og alternativet er sovesaler, og dette er et mye bedre alternativ, sier Nordbø.

Selv om de fleste kommer i par eller med barn, kan også to fremmede måtte dele rom. Om det kommer familier med flere barn, vil de være mulig å sette inn barnesenger og ekstrasenger. Det samme gjelder hotellrommene. På Råde har flyktningene bodd i telt med opptil 40 personer.

– Vi tror at lokalbefolkningen kommer til å se at flyktningene kommer til å få det fint her. Vi fikk i oppdrag å levere tilbud til UDI fredag ettermiddag, som skulle være klart mandag ettermiddag. Det er korte tidsfrister og da må man snu seg om raskt. Vi gikk ikke aktivt ut og ba huseiere om forslag, men flere kom til oss, samt at vi tok kontakt med noen vi kjente fra før. Vi synes det er positivt om kommunen eller bydelen vil bidra med forslag for framtiden, og er absolutt interessert i det, sier han.

Det er usikkert hvor lenge behovet for akuttmottak vil være, og hvor lenge flyktningene kommer til å bli boende der. Avtalen med UDI er på seks måneder, men den kan sies opp etter 3 måneder.

– Vi ønsker at flyktningene skal bo der kortest mulig, og vi håper at kommunene er klare til å bosette flyktningene så fort som mulig. De som kommer til mottakene våre kan bli boende i alt fra uker til noen få måneder, sier han.

Kommunikasjonssjefen i Hero understreker at verken de eller UDI vet hvor mange flyktninger som vil komme, eller hvor lang tid det tar kommunene å bosette dem

– Kanskje vil noen av disse akuttinnkvarteringene bli lagt ned om noen måneder, mens noen kanskje blir stående i ett års tid. Vi håper flyktningene kan få starte et så normalt liv som mulig, så fort som mulig, sier han.

Korona

Krigen i Ukraina og flykningstrømmen fra Ukraina til andre land i Europa, kommer kort etter at mange land hadde senket skuldrene etter koronapandemien.

Her i Norge er alle tiltak opphevet, og livet er tilbake til normalen. Men det gjelder ikke alle.

Bydel Stovner var hardt rammet under koronapandemien, og de sliter fortsatt med ettervirkningene.

– Vi har et tjenesteapparat som er overarbeidet. Vi hadde stengte skoler og barnehager under pandemien, og mange barn sliter fortsatt med ettervirkninger av å ha gått lenge uvirksomme. Vi hadde håpet at bydeler som ikke var så hardt rammet, kunne tatt større ansvar nå. Men vi vil hjelpe, og ønsker de flyktningene som kommer velkommen, sier Rashid Nawaz.

Hvem som kommer til bydelen vet han lite om, annet enn at det stort sett er kvinner og barn som flykter.

– Vi har et stort apparat i sving i bydelen, på tvers av alle instanser. Vi er i gang med å kartlegge aktuelle permanente boliger, barnehager og skoler som kan ta imot flyktningene. Vi ønsker å gi dem en god opplevelse, sier han videre.

– Det er Utdanningsetaten som har dette ansvaret, men vi har mange barnehager og skoler i bydelen som vil være med på denne dugnaden, sier han.

Bydel Stovner har satt av 400.000 kroner som skal gå til aktiviteter for flyktningene.

– Dette er penger som skal brukes for å tilby flyktningene aktiviteter som kultur og idrett. Vi ønsker å gi dem en meningsfylt tid her, sier BU-lederen.

