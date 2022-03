Ambulansekapreren anker til Høyesterett

– Han anker på saksbehandling og straffeutmåling, sier mannens forsvarer, advokat Torgeir Falkum, til NRK.

Tidligere denne måneden ble mannen dømt i Borgarting lagmannsrett til 13 års forvaring med en minstetid på ni år blant annet for drapsforsøk på et eldre ektepar, en kvinne med tvillinger i en barnevogn og to politibetjenter med en ambulanse han kapret i oktober 2019.

Lagmannsrettens dom var dermed strengere enn i tingretten, som dømte mannen til tolv års forvaring med en minstetid på åtte år for i alt 24 forhold, hvorav 19 av dem skjedde i forbindelse med ambulansekapringen.

Mannen har erkjent straffskyld for samtlige av tiltalepunktene, men ikke drapsforsøkene og trusler mot politiet i forbindelse med at han styrte ambulansen rett mot to politibetjenter.

Mannen er dømt 13 ganger tidligere og var ute på prøve da han kapret ambulansen.

I retten sa mannen at bakgrunnen for kapringen var at han hadde fått i oppdrag å levere 50 liter av det narkotiske stoffet GBL til en adresse på Torshov for å kvitte seg med en narkogjeld på 50.000 kroner.

