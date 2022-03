Siktet i Manglerud-drapssak samtykker til fengsling

Tirsdagens fengslingsmøte vil dermed foregå som kontorforretning, opplyser mannens forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, til TV 2. Politiet har bedt om at mannen fengsles i fire uker med brev- og besøksforbud.

Tidligere tirsdag opplyste Sigmond til NTB at mannen ennå ikke er avhørt av politiet. Til TV 2 opplyser politiets etterforskningsleder Ingebjørg Hansen at de håper å kunne å gjennomføre avhør så fort som mulig, blant annet for å avklare hva som var motivet bak handlingen.

– Vi etterforsker saken åpent og bredt. Hans forklaring vil være viktig, sier Hansen til kanalen.

Mannen meldte seg for politiet og opplyste om at hans kone var død mandag formiddag. Både siktede og avdøde er i slutten av 30-årene, ifølge politiet.

Politiet opplyser til VG at de har tatt beslag i et våpen de mener kan ha vært brukt.

– Vi mener vi har tatt beslag i drapsvåpenet. Hva det er, kan jeg ikke kommentere på nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Henrik Rådal i Oslo politidistrikt til VG.

Han legger til at det er for tidlig å si hva motiv og foranledning kan være. Siktede har foreløpig ikke vært mulig å avhøre.

Rådal opplyser videre at de har begjært en foreløpig psykiatrisk undersøkelse, men understreker at dette er vanlig i slike alvorlige saker.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen