Vil ha fortgang på Ensjø: - De ble lovet et grønt boligområde og er fortsatt inneklemt mellom bilbedrifter

I en årrekke har beboere på Ensjø, øst i Oslo, kjempet for å få parkene som de trodde skulle komme da de kjøpte leiligheter der. Kampen for grøntområdene har tatt tid, og særlig det ene parkdraget har det vært konflikter rundt, da tomta eies av Kolberg-gruppen.

Denne uka behandles innbyggerinitiativet om ekspropriering av parkene på Ensjø i bystyret. I den forbindelse fremmer Rødt en rekke forslag for å få fortgang.

– Det er ikke rart folk på Ensjø er fortvila og forbanna. De ble lovet et grønt boligområde og er fortsatt inneklemt mellom bilbedrifter og lagervirksomhet. Kolberg har trenert prosessen lenge og kommunen har vært tafatte i å få fremdrift, sier bystyremedlem for Rødt Sofia Rana, som sitter i byutviklingsutvalget.

Verkebyllen på Ensjø

Kampen om grøntområdene kjent som Vestre parkdrag på Ensjø har pågått i mange år. Og så langt i prosessen har tomteeierne i Kolberg Motors AS ikke vist spesielt stor samarbeidsvilje når det gjelder å bygge ut områdene der firmaet i dag driver kommersiell virksomhet.

– De har ikke har folket, nærmiljøet og byens beste i fokus og drives kun av profitt, sier Sofia Rana.

– Men tomteeier er ved sin fulle rett til å drive virksomhet her, hvem er det egentlig som har tabbet seg ut i historien om disse parkdragene?

– Kolberg gjør ikke noe ulovlig og han benytter seg selvfølgelig av den anledningen han har til å trenere. Men det er fra kommunalt hold det må bli mer action, der har det skjedd altfor lite for å legge makt bak kravet om utbygging, sier Sofia Rana.

[ Varslet ekspropriering i 2021 ]

Ikke støtte

I fjor samlet beboerne på Ensjø inn nok underskrifter til at bystyret måtte behandle et innbyggerforslag om ekspropriasjon. Saken ble sendt til finansutvalget i bystyret, men der fikk de ingen støtte og leverte denne merknaden:

«Utvalget har stor forståelse for naboers frustrasjon og utålmodighet når det gjelder realiseringen av vestre parkdrag og Petersborgaksen. Vi merker oss byrådens anbefaling om at den raskeste realiseringen av parkdragene nå er å fortsette prosessen som er avtalt i utbyggingsavtalen og ber byrådet bidra til at dette skjer uten ytterligere forsinkelser.»

Krever fortgang

Det er ikke godt nok mener Sofia Rana. Derfor legger Rødt fram forslag i bystyret om at de umiddelbart starter det forberedende arbeidet med ekspropriering av tomtene til Kolberg Motors AS.

– For det første så kommer vi ingen vei med Kolberg Motors AS uten å legge makt bak kravet. Vi mener at kommunen må klargjøre for en ekspropriering slik at det kan skje hvis Kolberg igjen tråkker på bremsen, sier Sofia Rana.

– For det andre så må kommunen gjøre sitt for at utbygging av parker kan skje raskere. Det krever endringer både i reguleringsplan og utbyggingsavtaler. Tar det mer enn fire år til så må midlertidige tiltak på plass. Vi forventer at byrådet legger fram oppdaterte tidsplaner og midlertidige tiltak senest i september, sier Rana til Dagsavisen.

