Ukrainske foreldre har allerede tatt kontakt med skolen: – Vi skal møte barn som har mye savn

– Vi skal gjøre alt vi kan for å ta dem veldig godt imot, sier rektor på Bryn skole i Oslo, Cecilie Raddum til Dagsavisen.

Skolen er en av Osloskolene med mottakslinje for nyankomne minoritetsspråklige elever, og de er i første omgang klar til å ta imot 20 elever.

Utdanningsetaten i Oslo har ikke noe tall på hvor mange som er på vei til å skolene i Oslo nå. Utlendingsdirektoratet (UDI) anslår foreløpig at det kan komme 35.000 asylsøkere til Norge i 2022, hvorav 30.000 fra Ukraina.

– Derfor jobber vi med flere ulike scenarioer. Vi tar sikte på å sørge for klasserom og lærere til det antallet som blir nødvendig. Flere rektorer har allerede meldt inn at de har plass, så vi regner med at dette skal gå fint, sier kommunikasjonsrådgiver i etaten, Kristine Strømmen.

På Bryn skole er forberedelsene foreløpig på et praktisk plan. Det handler om å skaffe nok klasserom, stoler, pulter og skrivebøker til barna som kommer.

[ Splittet av krigen ]

Bryn skole i Oslo ligger i bydel Alna, men er tett på bydel Gamle Oslo. Skolen har omtrent 400 elever fordelt på 1-7. klasse og omtrent 60 ansatte, og en egen mottaksklasse. (Audun Braastad/NTB)

Underviser fortsatt

Skolen ligger ikke langt unna det midlertidige mottaket som er satt opp på Scandic hotell på Helsfyr i Oslo.

– Det er noen som allerede har vært og besøkt skolen i går, og ville skrive inn barna. De fortalte at selv om mange av barna er spredt utover i Europa, så får de undervisning fra pedagogen de hadde i Ukraina. Jeg vet ikke hvor denne pedagogen sitter nå, men det er veldig rørende og enormt ressurssterkt. Det sier noe om at de kommer fra et samfunn som virkelig jobber for at barna skal få en så normal hverdag som overhodet mulig, sier rektor Cecilie Raddum.

Utdanningsetaten vil svært gjerne komme i kontakt med personer som kan bidra med ukrainsk språk. Det er aktuelt både med tolker og med personer som kan bidra inn i undervisningen. Befolkningen i Ukraina snakker både ukrainsk og russisk. Begge bruker det kyrillisk alfabetet, og det finnes også andre språklige minoriteter.

[ Ukrainas ambassadør advarer ukrainere mot å komme til Norge ]

Rektor på Bryn skole, Cecilie Raddum. (Lima Foto AS)

– Det skulle vi gjerne hatt, men vi har dessverre ingen nå, og vi vet heller ikke om noen vi kan kontakte. Vi har mange ansatte som snakker flere språk, men dessverre ikke akkurat de to språkene. Vi har tatt det opp med etaten, og håper å få noen som kan hjelpe til med oversetting. Vi ønsker oss aller helst pedagoger som kan oversette, og det kan jo være at det kommer noen pedagoger fra Ukraina som også behersker engelsk, sier rektor på Bryn.

Ifølge skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) er skal elevene gjennom denne prosessen:

Elevene tar kontakt med en skole, vanligvis nærskolen, og får hjelp til å fylle ut et skjema.

Nyankomne minoritetsspråklige elever på 3.–10. trinn blir invitert til kartlegging på Språksenteret.

På grunnlag av kartleggingen anbefaler Språksenteret hvilket tilbud som best ivaretar den enkelte elev. Språksenteret finner ut hvor det er ledig plass i mottaksklasser, og sørger for at de får et tilbud.

[ Legger fram ny krisepakke for Ukraina ]

Flere mottaksklasser

– Vi vet at en veldig stor andel av flyktningene vil være barn som skal inn i Osloskolene, og vi vet ikke hvordan skal de fordeles. Sannsynligvis må alle eller de fleste skoler ha mottaksklasser, og de må kunne gi dem et godt tilbud. Det er viktig at de opplever at det er trygt og godt å være i Norge og på en norsk skole, sier leder av Utdanningsforbundet i Oslo, Therese Thyness Fagerhaug.

Thyness Fagerhaug håper i likhet med rektoren på Bryn at det kommer lærere eller andre med pedagogisk erfaring fra Ukraina.

– Det kan være personer som har en form for kompetanse som kan brukes som språklig bindeledd mellom lærere og elever. Det kan for eksempel være miljøarbeidere som kan sette i gang aktiviteter for barna i friminuttet, og som kan hjelpe dem med å få kontakt med andre norske barn. Det kan være i gymtimen eller i heimkunnskapen.

Fagforeningslederen regner med at det blir satt av ekstra ressurser på Språksenteret, og sier hun vet at PP-tjenesten nå jobber med å utvide tilbudet.

– Jeg er ikke bekymret for at det ikke jobbes godt nok, men jeg er bekymret for at vi ikke skal få det til godt nok. Dette er barn som har grusomme erfaringer friskt i minne. Mange av dem kommer alene med mor og uten far. De har sett og opplevd ganske voldsomme ting. Det er et veldig stort ansvar og skulle ta imot dem.

[ Putin kunne ikke valgt et bedre tidspunkt å destabilisere i Europa ]

Skal rekke det

Utdanningsetaten sier de tar sikte på å sørge for klasserom og lærere til det antallet elever som blir nødvendig.

– Flere rektorer har allerede meldt inn at de har plass, så vi regner med at dette skal gå fint, sier Kristine Strømmen i Utdanningsetaten.

Alle barn har rett til grunnskoleopplæring når det er sannsynlig at de skal oppholde seg i Norge lengre enn tre måneder. Denne retten skal oppfylles så snart som mulig og senest innen én måned. Ukrainere har fått innvilget kollektiv midlertidig beskyttelse, og regnes dermed som at de skal være i Norge i mer enn tre måneder.

Ifølge Utdanningsnytt er det enkelte kommuner som har søkt om dispensasjon fra kravet.

– Akkurat nå har ikke Utdanningsetaten vurdert å søke dispensasjon fra dette, men vi har registret at flere kommuner har løftet denne problemstillingen, sier Strømmen.

Therese Thyness Fagerhaug i Utdanningsforbundet er opptatt av at barna må komme i gang med aktivitet fort.

Leder i Utdanningsforbundet Oslo, Therese Thyness Fagerhaug. (Rune Hammerstad fotorune.com)

– Vi må regne med at de har vonde opplevelser i bagasjen, og da er et så normalt hverdagsliv som mulig viktig, sier hun.

Utdanningsetaten forteller at den kulturelle skolesekken har laget et program for barn og ungdom som akkurat nå venter på registrering og skoleplass.

– Det var viktig at vi raskt fyller hverdagen med noe innhold, også til de i skolepliktig alder som bare midlertidig er i Oslo, sier kommunikasjonsrådgiver Kristine Strømmen i etaten.

[ Her blir ukrainske Viktoria gjenforent med kjæresten i Oslo ]

Jobber med traumer

– Oslo stiller opp hele sitt apparat for å gi barna fra Ukraina en varm og trygg start på tiden i Norge. Det kan enten være et skole- eller pedagogisk tilbud til barn i barnehagealder. Barn og unge som kommer alene vil også trenge annen omsorg med eksempelvis fosterhjem og annen oppfølging. Det forbereder vi også nå, sier skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV). (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Utdanningsetaten i Oslo sier de nå jobber med å heve kompetansen på å møte barn i en krevende livssituasjon.

– Vi er opptatt av at våre ansatte skal være godt rustet til å møte alle de nye elevene som nå kommer til Oslo. I dette ligger det også å sikre at vi er gode på å møte elever som er i en krevende livssituasjon. Det jobber vi med å heve kompetansen hos våre ansatte på, og det er kompetansehevingstiltak som kan iverksettes raskt, sier Kristine Strømmen i etaten.

Ved grenseovergangen til Polen i Medyka kommer flyktninger fra Ukraina over gående til fots og med biler. Når flyktningene kommer over grensen blir de tatt imot av frivillige som gir dem mat og transport til en annen by eller et annet land. Mange av barna som snart skal begynne på norske skoler kan ha hatt mange vanskelige opplevelser på veien. (Torstein Bøe/NTB)

På Bryn skole forteller rektor Cecilie Raddum at alle de ansatte har et sterkt ønske om at barna skal få det best mulig.

– Vi jobber med de tilgjengelige ressursene vi har fra Redd Barna og andre om hvordan vi skal snakke med barna som kommer som flyktninger. Vi har ansatte som har vært flyktninger selv, og erfaringene deres kan kanskje være til hjelp for barna. Men det er klart at det forskjellig hva man har opplevd. Noen av barna kan ha hatt direkte opplevelser med krig og flukt, andre har kanskje blitt mer skånet. Det som er viktig nå er å ta barna godt imot, og sørge for at barna også får lov til å bare være barn.

Hun er særlig opptatt av at mange av barna har papper som er igjen i Ukraina.

– Vi skal møte barn som har mye savn, og mange tanker å bære på. Vi skal møte de barna der de er, og ut ifra hva det barnet har behov for.

De ansatte på mottakslinja har erfaringer med å ta imot barn fra ulike situasjoner over mange år, forteller rektoren.

– Det er en massiv pressedekning av flyktningene denne gangen, så vi skal også passe på å skåne dem når det trengs, eller ut ifra hva foreldrene ønsker.

[ Leo Ajkic måtte reise fra far i Bosnia-krigen: – Jeg var så redd for at jeg aldri skulle se han igjen ]

Hun legger til at det er viktig å huske på at barn både har behov for å leke, og for å snakke om det som er vanskelig.

– Barn i alle aldre har ulike behov. Vi må også gi dem en faglig utvikling som de har krav på. Vi har jobbet med traumer over mange år, og vi har mange barn med opplevelser fra konflikter i ulike land og krigssoner. Vi skal ha kurs, og vi skal delta på det vi blir tilbudt. Man blir aldri ferdig utlært på dette feltet, og det kommer til å være viktig for oss å ha fokus på.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen