Ingen pågrepet etter at to unge menn ble stukket ned på Stovner i Oslo

En ung mann er innlagt på sykehus med alvorlige skader. Den andre ble lettere skadd i hendelsen og fikk behandling på legevakten. Torsdag morgen var ingen pågrepet i saken, og politiet har ingen mistenkte.

– De skadde er to menn i alderen 18 til 20 år, fortalte operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB rett etter midnatt natt til torsdag.

– Vi har kontroll på en gjenstand som trolig er brukt til handlingen, og vi har også kontroll på vitner, sa operasjonslederen.

Politiet opplyste onsdag kveld at de ikke visste noe om foranledningen til hendelsen, men torsdag morgen sier Roger Hjertø, krimvaktleder i Oslo politidistrikt, til Dagbladet at dette neppe var en tilfeldig hendelse.

[ Frykter færre fengselsbesøk hvis fengselet legges utenfor Oslo: – Besøkene er så viktig for oss! ]

– Vi har indikasjoner på at dette ikke var en tilfeldig hendelse, men at det ser målrettet ut, sier han.

Han opplyser at politiet har noe kjennskap til de to fornærmede fra før. Til Avisa Oslo forteller han at det var vitner til hendelsen. Saken blir etterforsket av drapsavsnittet.

Politiet fikk melding om ugjerningen fra AMK klokken 19.52, og de to skadde ble funnet på utsiden av en boligblokk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen