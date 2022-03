To personer siktet etter brannen i Deichmanske bibliotek

Brannen utløste sprinkleranlegget i biblioteket, og førte til vannskader på deler av samlingen og inventaret, melder NRK.

Saken etterforskes som særlig grovt skadeverk. De to som er siktet, er ikke pågrepet, får NTB opplyst.

– Politiet har siktet to personer i saken om brannen i Deichmanske bibliotek. Saken etterforskes fortsatt bredt. Av hensyn til etterforskningen som nå pågår, ønsker ikke politiet å gå ut med ytterligere opplysninger, skriver politiadvokat Sasha D. Ingebretsen i en epost til NTB.

Kort etter at de startet etterforskning uttalte politiet at brannen, som startet i en sofa, ikke var en naturlig plass for en brann å starte. De sa da at det var mistanke om at brannen kunne være påsatt.

Det var om lag om lag 600 personer i bygget da den automatiske brannalarmen gikk like før 21.30 om kvelden 8. januar.

