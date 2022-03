Oslo forbereder seg på opp mot 10.000 flyktninger – har kapasitet til 2.000

Anslaget kommer fram i et dokument Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap sendte til Utdanningsetaten 11. mars, skriver Avisa Oslo, som har fått innsyn i brevet.

I dokumentet refererer kommunaldirektør Hege Sevatdal i byrådsavdelingen til at Byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester har utarbeidet ulike scenarioer for antall flyktninger som kan komme til Norge som følge av krigen i Ukraina.

«Virksomhetene bes forberede seg på et scenario der Norge tar imot 75.000-100.000 flyktninger, hvorav Oslo kommune tar imot 5.000-10.000.»

Det anslås at «en stor» andel av disse vil være barn og unge.

Integreringsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) sa mandag til avisen at Oslo kommune har kapasitet til å motta 2.000 flyktninger på sine egne eiendommer. I tillegg hadde drøyt 90 privatpersoner stilt boliger til disposisjon.

Kommunen har også inngått et samarbeid med Eiendom Norge, som skal registrere boliger større boligaktører har til rådighet, for å øke kapasiteten.