Taxisjåfør dømt til betinget fengsel for å ha kjørt over toåring

Ulykken skjedde i september 2020 da taxien i sakte fart svingte inn på en parkeringsplass på Bjølsen i Oslo der toåringen gikk sammen med familien sin. Toåringen ble overkjørt av taxiens venstre forhjul og ble påført store og livstruende skader.

Legene ved Ullevål sykehus sa først til guttens foreldre at skadene var for store til at de kunne forvente at han ville overleve. Han ble blant annet påført store hodeskader, leverskade og måtte amputere venstre bein ved kneet. Gutten, som nå er fire år, har i dag svekkede kognitive evner, og det er usikkert hvordan resultatene av den videre opptreningen vil bli.

Da saken mot taxisjåføren gikk i Oslo tingrett for to uker siden, sa mannen, som har jobbet som taxisjåfør i Oslo i over 30 år, at han ikke så toåringen, og han nektet straffskyld.

I dommen, som ble avsagt lørdag, legger retten til grunn at toåringen på grunn av at han sannsynligvis var skjult bak taxiens a-bjelke, trolig kun var synlig for sjåføren i et svært kort tidsrom før sammenstøtet. At sjåføren ikke så gutten på dette tidspunktet, skyldes trolig uoppmerksomhet eller feilplassert oppmerksomhet på et kritisk og avgjørende tidspunkt i hendelsesforløpet, skriver tingretten i dommen.

Retten er også i tvil om uoppmerksomheten kan regnes som en «alvorlig svikt» i kravene som stilles til sjåfører. I tillegg reagerer retten på at det gikk svært lang tid fra ulykken skjedde til saken kom opp for retten. Derfor ble taxisjåføren dømt til 21 dagers betinget fengsel.

Samtidig frifinnes han for kravene om oppreisningserstatning, og han mister heller ikke førerretten eller retten til å jobbe som taxisjåfør, slik aktor ba om under rettssaken.